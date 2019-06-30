Политика

Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры США и КНДРRT на русском 04:22

Ранее Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры, проходившие в Доме свободы в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове. Лидеры США и КНДР пожали друг другу руки на межкорейской границе. При этом Трамп стал первым американским президентом, пересёкшим границу КНДР.
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Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР

Коммерсантъ03:00

Ким Чен Ын и Трамп завершили переговоры

Газета.Ru04:00

Ким Чен Ын и Трамп договорились в будущем заключить «хорошую сделку»

Известия04:28

Как развивались отношения США и КНДР при Трампе

ТАСС05:25

Лидеры США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились втроем

РБК04:50

Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры США и КНДР

RT на русском04:22

Дональд Трамп первым из президентов США ступил на территорию КНДР

Интерфакс02:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:43, Вашингтон
Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Общество

Кировская область находится на втором месте в стране по темпам роста тарифов ЖКХ

В цитате, которую приводит bnkirov, обозначено, что Кировская область заняла второе место среди регионов, где тарифы на услуги ЖКХ в 2018 году выросли сильнее, чем в среднем по стране.
Обновлено 28 июня в 08:01
Политика

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Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Пресс-секретарь Белого дома сцепилась с северокорейскими журналистами

Обновлено в 05:04
Политика

Япония возобновила коммерческий лов китов

Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.
Обновлено вчера в 20:05
Общество

Погода в Москве установила температурный рекорд

Погода в Москве побила температурный рекорд за 70 лет наблюдений, сообщил метеорологический центр "Фобос".
Обновлено вчера в 16:00
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Зимой Евгений Савин может перейти в «Шеффилд»

Президент "Шеффилда": "Зимой хотим подписать с Савиным полноценный контракт"
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Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск

В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Обновлено вчера в 16:27
Автоспорт

Расселл получил наказание за инцидент с Квятом

Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено вчера в 11:58
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве подростка на скутере

29 июня правоохранители задержали подростка. Ранее 78.ru сообщал о том, что на Привокзальной площади в Павловске произошла поножовщина.
Обновлено в 04:28
Космос

SpaceX потеряла три спутника из миссии Starlink

Обновлено в 04:45
Футбол

Определились соперники «Уфы» на втором сборе

«Уфа» проведет три товарищеских матча на втором сборе в Австрии, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Авто

Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий

Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
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Израильские военные арестовали палестинского министра, сообщили СМИ

Израильские военные арестовали в воскресенье палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми, передает агентство ВАФА.
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Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
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Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Спорт

Мужская сборная России по волейболу победила Китай в Лиге наций

В воскресенье, 30 июня, в австралийском Брисбене прошел матч 15-го тура предварительного этапа волейбольной Лиги наций Россия — Китай.
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Путин показал Меркель ее место на G20

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Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии

Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено вчера в 10:35
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