Политика

КоммерсантъКоммерсантъДональд Трамп отменил поездку в Польшу

Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу. Он должен был посетить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, которые запланированы в Варшаве 1 сентября.
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Главные новости к утру 30 августа

Коммерсантъ00:05

Трамп отменил поездку в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Lenta.ruвчера в 16:28

Трамп пообещал Дуде посетить Польшу в ближайшие месяцы

Московский Комсомолецвчера в 20:15

В Польше заявили о визите Трампа в страну в ближайшие месяцы

РБКвчера в 18:36

В Польше сообщили о планах Трампа посетить страну в ближайшие месяцы

RT на русскомвчера в 18:58

Трамп может посетить Польшу в ближайшие месяцы

ТАССвчера в 17:35

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

РИА Новостивчера в 21:25
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Политика

На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 28 августа в 22:24
Происшествия

Пассажирский Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии

SakhaNews вчера в 23:37
Общество

Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Политика

Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском вчера в 18:44
Футбол

«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Культура

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском вчера в 10:04
Общество

Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября

Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
Вести.Ru вчера в 22:08
Происшествия

Грузовик врезался в дом в Новосибирске

РБК 00:07
Происшествия

Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы

Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Известия вчера в 18:03
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

BFM.ru 00:00
Политика

Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке

Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Технологии

Трещины стали длиннее

Закачивая смесь жидкостей и расклинивающий агент (пропант) в нефтяной пласт под высоким давлением на глубине в несколько километров, нефтяники добиваются того, что в породе образуются трещины.
Российская газета 00:27
Общество

С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция

Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 28 августа в 10:40
Музыка

Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»

Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Шоу-бизнес

Подписчики высмеяли Рудковскую, «вытянувшуюся» до одного роста с двухметровым Киркоровым

Светская львица и продюсер Яна Рудковская озадачила подписчиков фотографией с Филиппом Киркоровым, на которой она одного роста с двухметровым певцом.
Экономика сегодня вчера в 11:33
Космос

На иранском космодроме взорвалась ракета

Московский Комсомолец вчера в 19:37
Политика

Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Политика

Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
РИА Новости вчера в 20:08
Авто

В Сети появились изображения большого Suzuki Jimny

Похоже, покупателей поразил квадратный, похожий на Mercedes-Benz G-Class облик нового Suzuki Jimny, и эти изображения показывают, что дизайн внедорожника идеально подходит для пятидверного варианта.
SpeedMe вчера в 15:46
Политика

Макрон обсудил с Зеленским итоги переговоров с Путиным и саммита G7

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и отметил стремление продвигаться в урегулировании украинского кризиса, сообщил Елисейский дворец.
РИА Новости вчера в 17:28
Футбол

Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС вчера в 17:29
Политика

Путин встретится с врио губернатора Забайкальского края Осиповым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.
Политическая Экспертиза вчера в 05:49
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:55
Политика

Верховная рада назначила новое правительство Украины

Верховная рада Украины вечером 29 августа утвердила состав нового правительства, который депутатам предложил ранее назначенный премьер-министр Алексей Гончарук.
REGNUM вчера в 14:35
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова не смогла победить наркотическую зависимость

Курсы реабилитации и новые контракты не смогли избавить 20-летнюю модель от пагубной зависимости.
StarHit.ru вчера в 10:30
Армия и оружие

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Красная весна вчера в 15:59
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