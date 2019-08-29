Политика
КоммерсантъДональд Трамп отменил поездку в Польшу
Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу. Он должен был посетить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, которые запланированы в Варшаве 1 сентября.
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Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 28 августа в 22:24
Происшествия
Пассажирский Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
SakhaNews вчера в 23:37
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском вчера в 18:44
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Культура
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском вчера в 10:04
Общество
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября
Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
Вести.Ru вчера в 22:08
Происшествия
Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы
Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Известия вчера в 18:03
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Политика
Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Технологии
Трещины стали длиннее
Закачивая смесь жидкостей и расклинивающий агент (пропант) в нефтяной пласт под высоким давлением на глубине в несколько километров, нефтяники добиваются того, что в породе образуются трещины.
Российская газета 00:27
Общество
С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 28 августа в 10:40
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Подписчики высмеяли Рудковскую, «вытянувшуюся» до одного роста с двухметровым Киркоровым
Светская львица и продюсер Яна Рудковская озадачила подписчиков фотографией с Филиппом Киркоровым, на которой она одного роста с двухметровым певцом.
Экономика сегодня вчера в 11:33
Космос
На иранском космодроме взорвалась ракета
Московский Комсомолец вчера в 19:37
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Политика
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
РИА Новости вчера в 20:08
Авто
В Сети появились изображения большого Suzuki Jimny
Похоже, покупателей поразил квадратный, похожий на Mercedes-Benz G-Class облик нового Suzuki Jimny, и эти изображения показывают, что дизайн внедорожника идеально подходит для пятидверного варианта.
SpeedMe вчера в 15:46
Политика
Макрон обсудил с Зеленским итоги переговоров с Путиным и саммита G7
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и отметил стремление продвигаться в урегулировании украинского кризиса, сообщил Елисейский дворец.
РИА Новости вчера в 17:28
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС вчера в 17:29
Политика
Путин встретится с врио губернатора Забайкальского края Осиповым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.
Политическая Экспертиза вчера в 05:49
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:55
Политика
Верховная рада назначила новое правительство Украины
Верховная рада Украины вечером 29 августа утвердила состав нового правительства, который депутатам предложил ранее назначенный премьер-министр Алексей Гончарук.
REGNUM вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова не смогла победить наркотическую зависимость
Курсы реабилитации и новые контракты не смогли избавить 20-летнюю модель от пагубной зависимости.
StarHit.ru вчера в 10:30
Армия и оружие
Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Красная весна вчера в 15:59