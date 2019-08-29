Политика
РИА НовостиДональд Трамп отменил поездку в Польшу
Американский лидер должен был посетить мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Вместо него в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс. Американский лидер Дональд Трамп пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.
Читать в источнике
Оценить120
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Здоровье
Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта
Известия вчера в 09:51
Политика
Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией
В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.
РБК 01:53
Происшествия
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне
Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Политика
Новый глава МИД Украины назвал приоритетной задачей возвращение Крыма
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитическими приоритетами страны являются восстановление мира в Донбассе и возвращение Крыма.
RT на русском 01:31
Транспорт
На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи
РИА Новости вчера в 22:41
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Общество
Названа опасность злоупотребления кофе
Lenta.ru вчера в 20:16
Здоровье
Эксперты назвали 6 фактов, доказывающих полезные свойства алкоголя
Ученые перечислили 6 фактов, которые доказывают пользу умеренного употребления алкогольных напитков, сообщает «МедикФорум».
Слово и Дело 00:18
Политика
Робот Федор жалуется на некомфортные условия на МКС
Российский робот-спасатель Федор (Skybot F-850) пожаловался через Twitter на не очень комфортные условия на Международной космической станции (МКС), в которых ему приходится «жить» и работать.
Евразия Daily вчера в 20:08
Армия и оружие
Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
Российская газета вчера в 06:45
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
В Московской области на трассе в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом пострадали шесть человек — граждане Монголии и Белоруссии.
RT на русском 02:32
Кино
Анджелина Джоли мечтает получить роль в «Звездных войнах»
Напомним, что новый девятый эпизод серии фильмов «Звездные войны» выйдет на большие экраны кинотеатров 19 декабря этого года.
ГЛАС.RU 01:32
Общество
Полиция Москвы призывает отказаться от участия в несогласованной акции 31 августа
Московская полиция обратилась к организаторам намеченной на субботу, 31 августа, несанкционированной акции.
Вести.Ru 02:27
Происшествия
Пропавшую в лесу под Петербургом девочку нашли живой
Российская газета 00:58
Политика
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Отмечается, что соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе.
RT на русском 02:30
Футбол
Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим»
Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
Спорт-Экспресс вчера в 16:45
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей. Причиной смерти стал несчастный случай.
Ruposters.ru 02:39
Политика
Гончарук стал самым молодым премьер-министром в истории Украины
Правящая элита Украины становится все более юной: к самому молодому президенту в истории страны Владимиру Зеленскому, супруга которого, Елена, тоже младше всех своих предшественниц, добавился 35-летний премьер-министр: Алексей Гончарук, которому 7 июля исполнилось 35 лет, побил возрастной рекорд среди глав украинского правительства.
Газета.Ru вчера в 17:01
Здоровье
Впервые в Москве при детской больнице появится авиабригада
Вести Подмосковья 00:39
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Театры
Назначен генеральный директор Пермского театра оперы и балета
Андрей Борисов занял пост генерального директора Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, сообщает «Ъ-Прикамье».
Business Class (Пермь) вчера в 11:30
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Экономика
WSJ: Saudi Aramco может выйти на IPO в Токио, Лондоне или Гонконге
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех в начале июля сообщил журналистам, что Saudi Aramco может выйти на IPO в 2020-2021 годах, процесс подготовки к публичному размещению акций не остановлен.
ТАСС вчера в 18:38
Происшествия
В кемеровской тайге пропали пенсионер и его внук
Российская газета 02:28
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 28 августа в 03:42