Политика

РИА НовостиРИА НовостиДональд Трамп отменил поездку в Польшу

Американский лидер должен был посетить мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Вместо него в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс. Американский лидер Дональд Трамп пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.
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Дональд Трамп отменил визит в Польшу, сославшись на приближение мощного урагана

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РБКвчера в 18:36

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

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RT на русскомвчера в 18:58

Трамп может посетить Польшу в ближайшие месяцы

ТАССвчера в 17:35
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
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