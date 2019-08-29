Политика

КоммерсантъКоммерсантъДональд Трамп отменил поездку в Польшу

Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу. Он должен был посетить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, которые запланированы в Варшаве 1 сентября.
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Трамп внезапно отменил поездку в Польшу

РИА Новости21:25

Трамп пообещал Дуде посетить Польшу в ближайшие месяцы

Московский Комсомолец20:15

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ17:24

В Польше заявили о визите Трампа в страну в ближайшие месяцы

РБК18:36

В Польше сообщили о планах Трампа посетить страну в ближайшие месяцы

RT на русском18:58

Трамп отменил поездку в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Lenta.ru16:28

Трамп может посетить Польшу в ближайшие месяцы

ТАСС17:35
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
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Происшествия

Пассажиров маршрутки в Кузбассе ошпарило из-за перегрева двигателя

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Умер французский актёр Мишель Омон

Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
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Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона

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Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
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Футбол

Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал 14:59
Происшествия

Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой

Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
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Внешний облик модели пока держится в секрете. Напомним, в 2012 году на моторшоу в Нью-Дели Hyundai презентовала концепт Hexa Space.
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Украина и Россия начали обмен пленными.
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Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
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США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая

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Первые плацкарты и купе с душем и USB-розетками появятся у РЖД осенью

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