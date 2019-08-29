Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу. Он должен был посетить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, которые запланированы в Варшаве 1 сентября.

Общество Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".

Шоу-бизнес Нинель Кобзон: Иосиф был мессией, посланным нам богом Сегодня исполнился ровно год, как с нами нет легендарного советского и российского певца, политического и общественного деятеля Иосифа Кобзона.

Происшествия Студент из Соединенных Штатов хранил в машине две тысячи патронов Молодого человека арестовали Студент колледжа Южной Невады хранил в своем автомобиле винтовку и около двух тысяч патронов, его задержали территории кампуса учебного заведения, сообщает CNN.

Армия и оружие Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Культура Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде Менеджер британского певца Эда Ширана прокомментировал информацию о том, что музыкант запишет главную мелодию для саундтрека к 25-му фильму о Джеймсе Бонде No Time To Die, сообщает Music Week.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.

Кино Умер французский актёр Мишель Омон Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.

Гаджеты Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.

Футбол Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.

Происшествия Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Армия и оружие Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.

Авто Hyundai в скором времени может выпустить свой первый компактвэн Внешний облик модели пока держится в секрете. Напомним, в 2012 году на моторшоу в Нью-Дели Hyundai презентовала концепт Hexa Space.

Кино Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.

Политика Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.

Экономика США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.

Футбол Хенесс покидает пост президента «Баварии» С 2009 по 2014 год Хенесс занимал должность президента «Баварии», в марте 2016 года снова был назначен на этот пост.

Политика В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.

Шоу-бизнес Рита Дакота поцеловала Влада Соколовского на концерте 29-летняя Рита Дакота и 27-летний Влад Соколовский расстались с громким скандалом в прошлом году.