Политика

КоммерсантъКоммерсантъДональд Трамп отменил поездку в Польшу

Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу. Он должен был посетить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, которые запланированы в Варшаве 1 сентября.
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Как сообщает
 Bloomberg, информированные источники в администрации президента США рассказали, что Дональд Трамп принял решение отменить свой официальный визит в Польшу, где он должен был принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Московский Комсомолец16:27

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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

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Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана

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ТАСС17:26

Трамп отменил визит в Польшу

РБК16:44
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Вашингтон
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