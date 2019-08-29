Политика
КоммерсантъДональд Трамп отменил поездку в Польшу
Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу. Он должен был посетить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, которые запланированы в Варшаве 1 сентября.
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Как сообщает Bloomberg, информированные источники в администрации президента США рассказали, что Дональд Трамп принял решение отменить свой официальный визит в Польшу, где он должен был принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.Московский Комсомолец16:27
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Вашингтон
Футбол
Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском 16:07
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Космос
На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
Вести.Ru 14:44
Футбол
Полузащитник Мак может уйти из «Зенита»
Роберт Мак, полузащитник петербургского футбольного клуба, рассматривает несколько предложений от других команд.
Gazeta.SPb 12:23
Политика
В белорусском МИДе прокомментировали отказ Лукашенко ехать в Польшу
Польша направила приглашения главам стран — членов Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства и решила не приглашать Президента РФ Владимира Путина в Варшаву, где пройдут мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Дума ТВ 06:40
Политика
Рада утвердила нового министра обороны Украины
Новым министром обороны Украины утвержден Андрей Загороднюк.
BFM.ru 11:49
Авто
Представлен «заряженный» Mercedes-AMG GLB 35
Новый Mercedes-AMG GLB 35 получил уже знакомый по "заряженным" версиям А-Класса 2,0-литровый турбоагрегат, отдача которого составляет 306 л.с. и 400 Нм момента.
За рулем Кубань 02:43
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Происшествия
В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека
В аварии пострадали два человека, обстоятельства произошедшего устанавливаются, заключили в пресс-службе.
РИА Новости 15:43
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» сыграет в группе G c португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом».
Lenta.ru 13:00
Энергетика
«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году
«Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.
РБК 13:06
Шоу-бизнес
Друг актера Числова попросил денег на похороны
Телеканал 360° 16:47
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Музыка
Пригожин заступился за Киркорова и признался в желании бить людей
Продюсер Иосиф Пригожин высказался в защиту Филиппа Киркорова, устроившего скандал на репетиции программы фестиваля "Новая волна" в Сочи.
Труд 12:45
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Политика
В МИД Белоруссии рассказали о переговорах Болтона и Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности и белорусский лидер провели переговоры в четверг Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, что на прошедших в Минске в четверг переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона речь шла об урегулировании конфликта в Донбассе.
Аргументы и Факты 16:30
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Футбол
ЦСКА объявил о подписании Гогуа
Чемпионат 10:58
Политика
Порошенко потребовал, чтобы его не обвиняли в Раде без доказательств
Экс-президент Украины, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не звучали обвинения в его адрес без доказательств.
РИА Новости 17:33
Армия и оружие
Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
РИА Новости 16:43
Космос
Двигатель для многоразовых ракет решено разработать в России
Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя «Вихрь» для многоразовой ракеты «Крыло-СВ», рассказал советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
Взгляд.ру 26 августа в 07:31
Армия и оружие
Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Красная весна 15:59
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Бухареста
В связи с 75-й годовщиной освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Газета.Ru 17:36
Армия и оружие
Йемен обвинил ОАЭ в нанесении авиаударов по правительственным войскам
МИД Йемена обвинил дислоцированных в Йемене эмиратских военных в нанесении авиаударов по правительственным войскам на юге Йемена, что привело к гибели военнослужащих и гражданских лиц, потребовал от СБ ООН осудить это нападение.
РИА Новости 07:01