с чего всё началось

Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу. Он должен был посетить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, которые запланированы в Варшаве 1 сентября.

Футбол Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Политика Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.

Футбол Полузащитник Мак может уйти из «Зенита» Роберт Мак, полузащитник петербургского футбольного клуба, рассматривает несколько предложений от других команд.

Политика В белорусском МИДе прокомментировали отказ Лукашенко ехать в Польшу Польша направила приглашения главам стран — членов Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства и решила не приглашать Президента РФ Владимира Путина в Варшаву, где пройдут мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Политика Рада утвердила нового министра обороны Украины Новым министром обороны Украины утвержден Андрей Загороднюк.

Авто Представлен «заряженный» Mercedes-AMG GLB 35 Новый Mercedes-AMG GLB 35 получил уже знакомый по "заряженным" версиям А-Класса 2,0-литровый турбоагрегат, отдача которого составляет 306 л.с. и 400 Нм момента.

Политика Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».

Футбол «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» сыграет в группе G c португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом».

Энергетика «Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году «Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.

Гаджеты Apple представит новый iPhone 10 сентября Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.

Музыка Пригожин заступился за Киркорова и признался в желании бить людей Продюсер Иосиф Пригожин высказался в защиту Филиппа Киркорова, устроившего скандал на репетиции программы фестиваля "Новая волна" в Сочи.

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Политика В МИД Белоруссии рассказали о переговорах Болтона и Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности и белорусский лидер провели переговоры в четверг Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, что на прошедших в Минске в четверг переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона речь шла об урегулировании конфликта в Донбассе.

Энергетика Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.

Политика Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.

Политика Порошенко потребовал, чтобы его не обвиняли в Раде без доказательств Экс-президент Украины, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не звучали обвинения в его адрес без доказательств.

Армия и оружие Трамп назвал космос следующей областью военных действий Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.

Космос Двигатель для многоразовых ракет решено разработать в России Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя «Вихрь» для многоразовой ракеты «Крыло-СВ», рассказал советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.

Армия и оружие Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги Европы По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы по освобождению Бухареста В связи с 75-й годовщиной освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.