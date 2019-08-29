Политика

КоммерсантъКоммерсантъДональд Трамп отменил поездку в Польшу

Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу. Он должен был посетить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, которые запланированы в Варшаве 1 сентября.
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с чего всё началось
Как сообщает
 Bloomberg, информированные источники в администрации президента США рассказали, что Дональд Трамп принял решение отменить свой официальный визит в Польшу, где он должен был принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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