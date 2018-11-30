Учитывая то, что Россия не вернула корабли и моряков Украине, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине. Я с нетерпением снова жду этой встречи, как только эта ситуация будет решена.

Дональд Трамп отменил переговоры с Владимиром Путиным Президент США Дональд Трамп в четверг вновь подтвердил репутацию едва ли не самого непредсказуемого мирового лидера.

Политика Политика Песков заявил, что Путин готов к контактам с Трампом В Кремле сожалеют о решении администрации США отменить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Армия и оружие Армия и оружие Армия обороны Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолете Ранее источник в органах безопасности САР заявил РИА Новости, что сирийская система ПВО сбила в четверг в небе над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты, прежде чем они достигли целей.

Политика Политика Из-за инцидента с самолетом Меркель пропустит первый день G20 Из-за инцидента с самолетом канцлер ФРГ Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20.

Политика Политика В РПЦ прокомментировали решения Константинополя по Украине Константинопольский патриархат затягивает процесс создания "автокефальной церкви" на Украине, его решения "вновь лишены конкретики", так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подготовку Константинополем проекта устава церкви.

Армия и оружие Армия и оружие Истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ РФ В Минобороны рассказали, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.

Политика Политика Климкин анонсировал разрыв 40 соглашений Украины с Россией В ближайшее время Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 соглашений с Россией, заявил 29 ноября глава украинского МИДа Павел Климкин.

Армия и оружие Армия и оружие Террористы готовят еще одну провокацию с химоружием в Идлибе Ранее Россия предупреждала о готовящейся провокации с применением химоружия боевиками, которым доставить отравляющие вещества помогла организация «Белые каски».

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о пресечении попытки диверсантов проникнуть в республику Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики пресекла попытку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию ЛНР, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.

Политика Политика Вашадзе не признал итоги выборов президента Грузии Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе заявил, что не признает итоги выборов.

Политика Политика Швейцарский истребитель сопроводил спецборт с российской делегацией Швейцарские истребители часто в знак почета поднимаются в воздух для сопровождения самолетов с высокопоставленными гостями, пояснили журналистам в российской делегации.

Политика Политика В Госдуме прокомментировали поездку депутата Лебедева в Майами

Политика Политика Киев попросит закрыть Босфор для российских кораблей Украина будет обращаться к международному сообществу с требованием закрыть пролив Босфор (связывает Черное море с Мраморным, откуда через пролив Дарданеллы открывается путь в Средиземное море) для российских военных кораблей.

Политика Политика Антонов: Россия выступает за продолжение консультаций с США по ДРСМД Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва по-прежнему выступает за продолжение консультаций с Вашингтоном для сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Политика Политика Канада ввела санкции против 17 саудовцев в связи с делом Хашукджи Канада ввела санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.