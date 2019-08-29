Политика
КоммерсантъДональд Трамп отменил поездку в Польшу
Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу. Он должен был посетить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, которые запланированы в Варшаве 1 сентября.
Читать в источнике
Оценить209
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
Интернет
Появился новый вид мошенничества с использованием Siri и Алисы
В результате Siri или Алиса набирают фальшивый номер, а пользователь общается с мошенником.
Взгляд.ру 05:14
Автоспорт
Гран-при Бельгии. Шарль Леклер был лучшим во второй практике
На трассе в Спа проходит 13 этап Формулы-1 – Гран-при Бельгии. Состоялась вторая сессия свободных заездов.
Вести.Ru 12:01
Шоу-бизнес
Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»
Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика
Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.
РБК 12:28
Политика
Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана «Дориан».
РБК 28 августа в 20:56
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Политика
США призвали Россию пресечь эскалацию на границе Южной Осетии и Грузии
США призывают Россию задействовать все каналы для предотвращения дальнейшей эскалации на границе Южной Осетии и Грузии.
ТАСС 11:32
Футбол
Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Metaratings 08:09
Экономика
ВЭБ.РФ продаст долг «Аммония» за $900 млн
Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний» профильному инвестору — компании КАО «Азот» (дочерняя структура «СДС Азот» бизнесмена Романа Троценко), стоимость сделки — $900 млн.
РБК 05:32
Гаджеты
Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone
В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов.
Ведомости 08:27
Общество
С 1 сентября жизнь россиян изменится
С 1 сентября билеты в кино и театр будет запрещено продавать по цене выше заявленной.
Live24 03:15
Культура
В Петербурге репетируют рекордную акцию «Гимн России»
Огромный хор, состоящий из профессиональных солистов и простых участников акции, исполнит гимн России в сопровождении живого оркестра из более чем восьми тысяч музыкантов со всей страны под руководством маэстро Валерия Гергиева.
REGNUM 05:38
Гаджеты
Xiaomi представила пауэрбанк в стиле Black Shark на 10000 мАч
MobiDevices 08:59
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Политика
Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги
Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал приволжские регионы за медленное освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта по оздоровлению Волги.
Lenta.ru 11:12
Футбол
«Атлетико» хочет арендовать Икарди
Soccer.ru 09:45
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Космос
Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе
Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ 11:54
Армия и оружие
Холдинг «Швабе» создал технологию, значительно увеличивающую дальность прицеливания
Специалисты холдинга "Швабе" разработали уникальную технологию нанесения на оптику прицельной сетки с помощью лазера, которая позволяет значительно увеличить дальность прицеливания.
ТАСС 03:12
Политика
США закроют для россиян безвизовый въезд на Гуам
США планируют закрыть для россиян безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова.
Life.ru 12:36
Здоровье
Центры содержания мигрантов в США охватила эпидемия свинки
В центрах содержания мигрантов в США зарегистрирована эпидемия свинки, передает телеканал ABC News со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Росбалт вчера в 22:12
Экономика
«Норникель» подорожал до исторического максимума
В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
Ведомости 11:18
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Политика
В Госдуму внесли проект об определении «коррупционного правонарушения»
Законопроект об определении понятия "коррупционное правонарушение" внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак похвасталась макияжем «не для слабаков»
Звезде наложили темные тени, а сверху добавили фиолетовых, благодаря чему акцент сосредоточился на глазах телеведущей.
Актуальные Новости 03:14
Происшествия
Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей
Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в украденной ими сумке было около 140 миллионов рублей.
Интерфакс 11:36