Политика
РИА НовостиДональд Трамп отказался от поездки в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".
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Политика
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
РИА Новости 07:17
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 11:47
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Политика
В администрации Зеленского опровергли обмен заключенными с Россией
По словам Зеленского процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Россией и Украиной продолжается, имеются определенные успехи в реализации таких планов.
МонаВиста 03:25
Кино
Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
Культуромания 08:07
Энергетика
Белоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти
Белорусский концерн "Белнефтехим" проработал альтернативные схемы импорта нефти, единственным поставщиком которой для республики в настоящее время является Россия.
Интерфакс 10:10
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ
Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН 08:17
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Музыка
Обматеривший «Новую волну» Киркоров не попал в фонограмму на концерте
В Сети появилось видео накладки на песенном конкурсе «Новая волна», в ходе которой Филипп Киркоров не смог попасть в фонограмму.
Культуромания 09:05
Футбол
«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони
В рядах "Зенита" в ближайшее время могут произойти изменения. Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио.
Вести.Ru 11:22
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Футбол
Российские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы
Футбольные клубы «Краснодар» и ЦСКА (Москва) узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы 2019-20.
Rambler News Service 07:46
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Политика
Новак сообщил о подготовке переговоров по газу между РФ, ЕС и Украиной
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о планировании трехсторонней встречи представителей России, Евросоюза и Украины по вопросу транзита газа.
РЕН ТВ 27 августа в 11:59
Космос
Новый скафандр лишит российских космонавтов «гагаринской традиции»
Военное обозрение 05:51
Политика
Ушаков: с Россией не согласовывали дату саммита «нормандской четверки»
Участники "нормандской четверки" пока не согласовывали с Россией дату проведения саммита, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:02
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Технологии
Создатели «Лахта Центра» рассказали о секретах его фасада
Петербургский дневник 09:49
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Экономика
В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД
В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:26
Политика
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Культура
В Петербурге репетируют рекордную акцию «Гимн России»
Огромный хор, состоящий из профессиональных солистов и простых участников акции, исполнит гимн России в сопровождении живого оркестра из более чем восьми тысяч музыкантов со всей страны под руководством маэстро Валерия Гергиева.
REGNUM 05:38
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Футбол
Семак: «Благодаря Тилю игра „Спартака“ становится разнообразнее»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком», а также прокомментировал вылет красно-белых от «Браги» в раунде плей-офф Лиги Европы.
Sport24.ru 04:22