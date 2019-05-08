Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделкиРИА Новости вчера в 20:34

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров.
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Дональд Трамп
Вы видите тарифы, которые мы готовим? Это потому, что они сорвали сделку… Так нельзя. Поэтому они заплатят.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИзвестия вчера в 21:36

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