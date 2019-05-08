Политика
Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделкиКоммерсантъ вчера в 22:41
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» во время торговых переговоров, и пригрозил последствиями в виде тарифов.
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Общество
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
О состоянии Макса Барских после страшного ДТП рассказал продюсер
Исполнительный продюсер певца Макса Барских Александр Кажиян рассказал о самочувствии исполнителя после ДТП в США.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
На Алтае спасатели возобновили поиски тел погибших после схода лавины
Спасатели возобновили поисковые работы на месте схода лавины в горах Алтая, в результате которого погибли семь человек.
Обновлено в 01:51
Политика
В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Политика
Украина будет доказывать непричастность Российской империи к истории Одессы
Глава института сказал, что датировка, например, Днепра или Одессы привязана ко временам Российской империи, однако «тот же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи».
Обновлено вчера в 22:24
Политика
WSJ объяснила, почему Китай ужесточил позицию по торговле с США
Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Игры
Tencent закрыла PUBG Mobile в Китае
Разработчики PUBG Mobile заблокировали ее в Китае; поклонникам шутера предложили скачать другой продукт компании — Elite Force for Peace.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено вчера в 06:24
Хоккей
«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли
"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Наука
В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком
Авторы исследования не ожидали обнаружить «мышьякодышащих» бактерий, тем более в океане, где содержание этого вещества крайне низко.
Обновлено 06 мая в 09:42
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Футбол
Кокорин и Мамаев могут просить об УДО уже сейчас
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Таисия Повалий представила фото в чувственном образе
Певица Таисия Повалий представила радостную новость для своих поклонников – сообщила о скором выходе нового альбома.
Обновлено в 00:47
Гаджеты
Intel представит первый 7-нм продукт в 2021 году
Первые 10-нм процессоры Ice Lake для ноутбуков будут представлены в июне, серверные процессоры Ice Lake-SP появятся в первой половине 2020 года, когда TSMC будет активно снабжать своих клиентов 7-нм продуктами.
Обновлено в 00:45
Игры
В этом году выйдут Need for Speed и Plants vs. Zombies
Компания Electronic Arts в ходе отчёта перед инвесторами объявила о том, что новые Need for Speed и Plants vs. Zombies выйдут в этом году.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В музее шпионажа в Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Кино
Персонаж-гей появится в супергеройской вселенной Marvel
Режиссеры фильма "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо намекнули на то, что в следующей части франшизы по комиксам Marvel появится персонаж с нетрадиционной ориентацией, передает Fox News.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019
Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено 07 мая в 04:29
Политика
Задержан вице-спикер оппозиционного парламента Венесуэлы
Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире государственного телеканала сообщил о задержании первого вице-президента оппозиционного парламента страны и одного из руководителей государственного переворота 30 апреля Эдгара Самбрано.
Обновлено вчера в 21:59