Политика
Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделкиКоммерсантъ вчера в 22:41
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» во время торговых переговоров, и пригрозил последствиями в виде тарифов.
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Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В России проживает 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
Обновлено в 03:04
Политика
Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве
Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Культура
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали сына
Британский принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина и Трампа в Японии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Японии пока не планируется.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
В Москве завершился парад Победы
В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:16
Кино
Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем
Растолстевший бог грома стал объектом многочисленных шуток в соцсети Twitter.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности
Обновлено в 04:55
Футбол
Андрей Шевченко сообщил о желании возглавить «Милан»
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что в будущем был бы не против возглавить итальянский "Милан" – клуб, за который он выступал в качестве футболиста на протяжении восьми лет.
Обновлено в 04:54
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы
Обновлено в 03:37
Политика
В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы в среду огласил приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и его брату Кириллу, а также Александру Протасовицкому.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол
ФК «Зенит» поздравил всех с Днем Победы
Поздравление с Днем Победы размещено 9 мая на официальном сайте футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит».
Обновлено в 04:59
Политика
Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы
"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Хоккей
Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Обновлено в 05:10
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Авто
Новейший гиперкар McLaren Senna сразился в гонке по прямой с вертолётом
Напомним, гиперкар McLaren Senna оснащается 789-сильным бензиновым мотором, который способен разогнать автомобиль до 100 км/ч всего за 2,7 секунды, при этом его максимальная скорость составляет 349 км/ч.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Обновлено в 01:13
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19