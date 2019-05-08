Политика

Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделкиКоммерсантъ вчера в 22:41

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» во время торговых переговоров, и пригрозил последствиями в виде тарифов.
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Трамп заявил о срыве Китаем торговой сделки

Вести.Финанс04:07

Трамп: Китай стремится заключить с США торговое соглашение

Финмаркетвчера в 09:52

Трамп заявил о сорванной сделке с Китаем

Rambler News Service02:02

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

РИА Новостивчера в 20:34

Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» в ходе торговых переговоров

ПРАЙМвчера в 21:13

Трамп заявил, что Китай сорвал заключение торговой сделки

ТАССвчера в 20:56

Трамп: Китай сорвал сделку с США

Газета.Ru04:34
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Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Обновлено в 03:11
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В России проживает 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
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Политика

Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве

Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Культура

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
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Политика

Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали сына

Британский принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина и Трампа в Японии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Японии пока не планируется.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

В Москве завершился парад Победы

В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:16
Кино

Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем

Растолстевший бог грома стал объектом многочисленных шуток в соцсети Twitter.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

Обновлено в 04:55
Футбол

Андрей Шевченко сообщил о желании возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что в будущем был бы не против возглавить итальянский "Милан" – клуб, за который он выступал в качестве футболиста на протяжении восьми лет.
Обновлено в 04:54
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Обновлено вчера в 06:19
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия

Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы

Обновлено в 03:37
Политика

В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы в среду огласил приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и его брату Кириллу, а также Александру Протасовицкому.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол

ФК «Зенит» поздравил всех с Днем Победы

Поздравление с Днем Победы размещено 9 мая на официальном сайте футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит».
Обновлено в 04:59
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Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы

"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Хоккей

Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Обновлено в 05:10
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
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Авто

Новейший гиперкар McLaren Senna сразился в гонке по прямой с вертолётом

Напомним, гиперкар McLaren Senna оснащается 789-сильным бензиновым мотором, который способен разогнать автомобиль до 100 км/ч всего за 2,7 секунды, при этом его максимальная скорость составляет 349 км/ч.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Гаджеты

Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества

Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона

Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
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