Политика
Дональд Трамп назвал «аморальным» расследование ФБР против него
Дональд Трамп назвал «аморальным» расследование ФБР против негоКоммерсантъ09:06
Президент США Дональд Трамп назвал «аморальной» публикацию в New York Times о расследовании, которое, по данным газеты, негласно проводит Федеральное бюро расследований (ФБР). Сотрудники ведомства якобы пытаются найти доказательства того, что господин Трамп действует в интересах России.
Коммерсантъ09:06
Оценить
Джеймс Коми был уволен, потому что он осрамившийся предвзятый халтурщик, а его заместитель Эндрю Маккейб, занимавший пост в то время§ - известный лжец, уволенный из ФБР.
— Сара Сандерс, американский политикГрани.ру 03:15
с чего всё началось
"Только что узнал из разваливающейся New York Times, что коррумпированные бывшие лидеры ФБР, практически все уволенные или вынужденные уйти по различным плохим причинам, открыли против меня расследование без всяких причин и доказательств после того, как я уволил лживого Джеймса Коми, скользкий тип", - написал Трамп в Twitter.РИА Новости08:50
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
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