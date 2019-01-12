с чего всё началось

Джеймс Коми был уволен, потому что он осрамившийся предвзятый халтурщик, а его заместитель Эндрю Маккейб, занимавший пост в то время§ - известный лжец, уволенный из ФБР.

Президент США Дональд Трамп назвал «аморальной» публикацию в New York Times о расследовании, которое, по данным газеты, негласно проводит Федеральное бюро расследований (ФБР). Сотрудники ведомства якобы пытаются найти доказательства того, что господин Трамп действует в интересах России.

Дональд Трамп назвал «аморальным» расследование ФБР против него

Политика Политика Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.

Армия и оружие Армия и оружие Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.

Армия и оружие Армия и оружие В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

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Армия и оружие Армия и оружие ВВС Израиля атаковали два объекта подземной инфраструктуры ХАМАС Израильская авиация атаковала два объекта подземной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в ответ на пуск ракеты из сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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Армия и оружие Армия и оружие Бурея: на помощь пришли военные летчики

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Политика Политика Киев хочет передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.

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Политика Политика Дональд Трамп назвал «аморальным» расследование ФБР против него Президент США Дональд Трамп назвал «аморальной» публикацию в New York Times о расследовании, которое, по данным газеты, негласно проводит Федеральное бюро расследований (ФБР).