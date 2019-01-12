с чего всё началось

Джеймс Коми был уволен, потому что он осрамившийся предвзятый халтурщик, а его заместитель Эндрю Маккейб, занимавший пост в то время§ - известный лжец, уволенный из ФБР.

Президент США Дональд Трамп назвал «аморальной» публикацию в New York Times о расследовании, которое, по данным газеты, негласно проводит Федеральное бюро расследований (ФБР). Сотрудники ведомства якобы пытаются найти доказательства того, что господин Трамп действует в интересах России.

Дональд Трамп назвал «аморальным» расследование ФБР против него

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