Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобнойГазета.Ru вчера в 20:58

с чего всё началось

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес. Об этом он сказал в интервью The Sun.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Наука Исследователи выяснили, что Twitter снижает успеваемость студентов В итальянском университете Святого Сердца выяснили, как социальная сеть Twitter влияет на успеваемость студентов.

Происшествия Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.

Общество В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.

Политика Турция не будет отказываться от системы «всё включено» Туристический сектор Турции не собирается отказываться от системы «всё включено» (all inclusive) и готов предложить гражданам РФ другие виды туризма.

Политика Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

Энергетика Аналитики назвали причины падения цен на нефть Аналитики рассказали, с чем связано падение цен на нефть ниже $62 за баррель. Об этом 1 июня сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Трамп разочарован своими главными советниками Президент США Дональд Трамп разочарован некоторыми из своих главных советников, 31 мая сообщила газета Washington Post.

Политика На Украине сменили правила написания русских фамилий Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Общество В Гамбурге предложили отменить штраф за изъятие продуктов из мусорных контейнеров Сенатор юстиции Гамбурга Тиль Штеффен, который представляет Партию зеленых, намерен таким образом бороться с расточительством продуктов питания, передает Deutsche Welle.

Гаджеты Бюджетные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Компания Honor начала продавать смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro. Напомним, данные модели были показаны общественности неделю назад.

Общество До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.

Происшествия В убийстве бизнесмена Минеева подозревают банкира Горбунцова Беглый банкир Герман Горбунцов стал контролировать бизнес застреленного предпринимателя Александра Минеева.

Общество Минфин назвал возраст, с которого детям можно давать карманные деньги Нужно рассказать детям, как правильно хранить наличные деньги, и почему не стоит ни с кем делиться информацией, где держат деньги дома родители.

Политика Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Кино Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен» Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.

Политика США отложили введение новых санкций против Ирана Администрация президента США Дональда Трампа отложила введение новых, более жестких санкций против Ирана, пишет 31 мая Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Происшествия Американец женился на собственной дочери и попал за решетку В США вынесли приговор жителю штата Небраска, который женился на собственной дочери. Об этом пишет издание Omaha World-Herald.

Космос Новости из космоса: лучшие фото мая В России вступила в силу конвенция СНГ о совместном исследовании космоса Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал в мае.