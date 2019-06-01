Политика
Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобнойГазета.Ru вчера в 20:58
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес. Об этом он сказал в интервью The Sun.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.Известиявчера в 19:40
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