Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью ИзраиляРИА Новости вчера в 18:47

с чего всё началось

Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Хоккей Три игрока «Локомотива» продолжат карьеру в НХЛ Три игрока ярославского "Локомотива" покинут Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в следующем сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс".

Футбол Сборная Бельгии поблагодарила Россию за чистоту в раздевалке Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистоту в раздевалке.

Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Энергетика Правительство заморозило цены на бензин до лета По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus "Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.

Политика Россия отказалась от транзита газа через Украину "Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.

Политика МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуайдо в терроризме Один из помощников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в организации террористических групп, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Футбол Кирьяков: «Специалисты предсказывали у Дзюбы спад. Он наступил» Бывший игрок сборной России и немецкого «Карлсруэ» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (1:3) в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.

Происшествия Тридцать машин столкнулись на Ушаковском мосту в Петербурге Массовое ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга на несколько часов парализовало движение по Ушаковскому мосту, где, по оценкам очевидцев, столкнулись 30 автомобилей.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

Финансы Эксперт назвал рубль крайне недооцененной валютой Нарек Авакян, начальник отдела инвестиций "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Фундаментально рубль сейчас по-прежнему выглядит крайне недооцененным.

Транспорт Более четверти россиян считают цены на такси завышенными Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.

Шоу-бизнес Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.

Происшествия На Кумысной поляне 5 человек пострадали в массовой аварии Сегодня, 22 марта, в Саратове произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего пострадали 5 человек.

Общество Панину грозит тюрьма из-за ненависти к России Эпатажному российскому актеру Алексею Панину грозит срок за негативные высказывания о России.

Культура Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.

Теннис Рублев вышел во второй круг турнира в Майами Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Майами. В трех сетах он выиграл у японца Таро Даниэля.

Общество В США на пляже нашли странную рыбу Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.

Здоровье Врачи назвали основные симптомы рака у мужчин Стоит обращать внимание не только на половые органы. Как отметили врачи, некоторые симптомы позволят выявить болезни на ранней стадии.