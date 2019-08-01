с чего всё началось

Представители внешнеполитического ведомства КНР призвали США к осмотрительности и осознанию последствий таких шагов. Несколькими часами ранее президент Дональд Трамп объявил о введении новой "порции" торговых санкций против Китая.

Происшествия 38-летний боксер покончил с собой 38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа.

Финансы Курс доллара поднялся выше 65 рублей Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.

Финансы Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.

Политика Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.

Космос Роман Бессонов о том, почему в космических проектах нужна филигранная точность "Газета.Ru" поговорила с завотделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН, участником секции по робототехнике в научно-техническом совете "Роскосмоса" Романом Бессоновым об автономных космических аппаратах, космической навигации и будущем космороботов.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске "Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.

Происшествия В США женщина лишилась рук и ног после игр с собакой В США женщина, проживающая в штате Огайо, после игр с собакой лишилась рук и ног.

Футбол Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Здоровье Скорую помощь дольше всего ждут в Томской области «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в %: более 60 минут – Томская область (10,34), Самарская область (10,13) Тверская область (9,44)», - цитирует РИА Новости сообщение Минздрава.

Политика Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Политика Секретарь СНБО исключил посредников в переговорах по транзиту газа Посредников в переговорах Москвы и Киева по транзиту газа через украинскую территорию быть не может.

Технологии Россиян предупредили о мошенниках на YouTube Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.

Армия и оружие В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровство Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Экономика Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах.

Политика Комитет Сената США поддержал санкции против «Северного потока-2» Комитет сената США по международным делам поддержал санкции против «Северного потока-2», сообщает Reuters.

Авто Баварцы обновили гибридный седан BMW 530e Компания BMW представила обновлённый гибридный седан 530e. У "четырёхдверки" увеличилась ёмкость батареи и снизилось потребление топлива.

Политика Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Армия и оружие «Туполев» готовит замену самолету Ан-12 Российский разработчик «Туполев» заявил о намерении начать работу над созданием среднего военно-транспортного самолета, сообщают «РИА новости» со ссылкой на главу компании Александра Конюхова.

Общество Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа «Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.