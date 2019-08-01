с чего всё началось

Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых 10-процентных пошлин в отношении китайских товаров на 300 млрд долларов всколыхнуло рынки. Этот шаг оказался достаточно внезапным – ничто не предвещало нового витка напряженности в торговом споре.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Общество Племянница Скрипаля рассказала о его звонке родственникам Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что дядя связывался с семьей 26 июня.

Происшествия Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Политика МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына «Получается, что я просто провожу с сыновьями больше времени, занимаюсь уходом за ними, забочусь, а папа зарабатывает деньги, поэтому общается с ними не так много, но зато качественно и ярко», — подметила Мельникова, сообщает издание «Мел».

Общество Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.

Происшествия В США женщина лишилась рук и ног после игр с собакой В США женщина, проживающая в штате Огайо, после игр с собакой лишилась рук и ног.

Политика Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству как можно скорее согласовать с Россией программу действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.

Общество Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Политика Госбюро изъяло у военных документы по керченской провокации Государственное бюро расследований Украины получило от командования Военно-морскими силами копии документов, которые имеют отношение к проходу трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Происшествия Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Культура Британскую туристку удивили подарки с Гитлером в сувенирной лавке Туристка из Великобритании обнаружила в итальянском магазине сувенирные кружки и бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера, символикой Третьего Рейха и нацистскими лозунгами.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.

Футбол РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком» Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".

Происшествия Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Индонезии Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья острова Суматра на западе Индонезии.

Политика Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.