Политика
США и Китай готовят подножку всей мировой экономикеПРАЙМ 06:56
Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых 10-процентных пошлин в отношении китайских товаров на 300 млрд долларов всколыхнуло рынки. Этот шаг оказался достаточно внезапным – ничто не предвещало нового витка напряженности в торговом споре.
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с чего всё началось
"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал он в твиттере.Интерфаксвчера в 13:50
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