с чего всё началось

Представители внешнеполитического ведомства КНР призвали США к осмотрительности и осознанию последствий таких шагов. Несколькими часами ранее президент Дональд Трамп объявил о введении новой "порции" торговых санкций против Китая.

Спорт Ninja получит $932 млн за шестилетний контракт с Mixer Американский игрок и стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс получит за эксклюзивное партнерство с Mixer около $932 млн в течение шести лет.

Политика В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Музыка Катамадзе отменила концерт в Москве Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.

Происшествия Тушивший пожары самолет разбился во Франции Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесные пожары, передает РИА "Новости". Инцидент произошел в департаменте Гар.

Армия и оружие Авиация Минобороны ликвидировала задымления в Красноярском крае Участие авиационной групы Минобороны РФ в борьбе с лесными пожарами позволило ликвидировать задымление в трёх городах Красноярского края, заявил 2 августа журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Армия и оружие Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия договора после одностороннего выхода Вашингтона.

Общество ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Происшествия По делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще 5 человек Задержан и ожидает суда по мере пресечения еще один участник протестов 27-го июля – это студент Высшей школы экономики Егор Жуков, за которого поручилась проректор вуза Валерия Касамара.

Общество Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортов В сборнике указано, что на тысячу женщин детородного возраста в 2018 году в Еврейской автономной области было сделано 35,6 абортов, в республике Тыва - 34,5, в Сахалинской области - 32,2. Эти показатели, согласно сборнику, являются самими высокими.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Происшествия Неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь на Урале В Свердловской области неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Армия и оружие Россия испытает стратегический бомбардировщик нового поколения Стратегический бомбардировщик-невидимка нового поколения ПАК ДА, разрабатываемый для Аэрокосмических сил России, пройдет испытания в Центре летных испытаний и разработок в подмосковном городе Жуковский, сообщила в пятницу, 2 августа авиастроительная компания "Туполев".

Экономика Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах «Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.

Экономика Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.

Шоу-бизнес Три года назад Елену Малышеву спасли от рака Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.

Происшествия Зарезавший полицейского россиянин оказался пожарным Убийство полицейского в Сургуте произошло 1 августа. Вечером в полицию поступило сообщение о подозрительном гражданине на улице Пушкина.

Общество В Москве появились тропические постельные клопы Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.

Происшествия Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДО Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО).