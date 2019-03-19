Политика
Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТОРоссийская газета вчера в 14:28
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
Читать в источнике
Оценить1518
Мы очень, очень серьёзно рассматриваем это, будь то НАТО или что-то другое, что связано с союзом.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском вчера в 18:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО и ее участие в военной операции в Венесуэле
Коммерсантъвчера в 14:50
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Общество
Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ
Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Им предстоит покорять моря и глубины
Комплексное развитие Военно-морской академии с учётом формирования единой учебно-научной базы Военно-морского флота в Кронштадте должно обеспечить гарантированное качественное улучшение самой системы военно-морского образования и науки, в которую вкладываются значительные ресурсы и от которой ожидают соответствующего эффекта.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов
Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 02:50
Происшествия
Гинеколог оплодотворил 50 пациенток. Как его наказали
Бывший врач-репродуктолог Дональд Клайн из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения.
Обновлено в 01:00
Политика
Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX
Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Прокуратура ВВО проверит сообщения об избиении солдат на Цуголе
Сотрудники прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) проверят информацию комитета солдатских матерей Забайкалья, который заявил об избиении срочников на полигоне Цугол.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах»
Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом
Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено вчера в 11:09
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В США мужчина совершил ограбление магазина в костюме единорога
Мужчина в костюме единорога совершил нападение на магазин в американском городе Балтимор, штат Мэриленд. Об этом сообщает The Baltimore Sun.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной мира
В итоговый список вошли 156 стран. Второе место по уровню счастья после Финляндии заняла Норвегия, на третьем месте - Дания.
Обновлено в 01:55
Культура
Балет «Нуреев» Серебренникова получил премию «BraVo»
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Глава Алтая Бердников подал в отставку
Глава республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе отставке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:13
Футбол
ESPN: бейсболист Траут заключил рекордный контракт в истории спорта
Игрок клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» Майк Траут заключил рекордный контракт в истории спорта.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Авто
В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире
Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 12:30
Спорт
Погорилая раскритиковала номер Туктамышевой с раздеванием
Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая не оценила номер Елизаветы Туктамышевой, передает "Аргументы и факты".
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие
В Сирии задержали причастных к теракту в Манбидже боевиков ИГ
Обновлено вчера в 09:56
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с лета прошлого года в ходе предыдущей торговой сессии.
Обновлено вчера в 03:25
Политика
Путин с Назарбаевым в телефонном разговоре обсуждали отставку
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Наука
Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов
Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
Подросток до смерти избил мужчину в Петербурге
По предварительным данным, причиной потасовки стала ссора. Правоохранители заявили, что подросток избивал мужчину руками и ногами.
Обновлено в 02:28
Футбол
«Ювентус» хочет приобрести хавбека Эриксена у «Тоттенхэма»
Туринский "Ювентус" намерен приобрести полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 02:47
Политика
В Новой Зеландии отреагировали на слова Эрдогана о теракте
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.
Обновлено в 02:14