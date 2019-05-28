Экономика
Дональд Трамп делает всё для снижения ставок ФРСProfinance.ru 28 мая в 11:17
Жёсткая риторика президента подстегивает падение доходности по американским облигациям. Федеральная резервная система (ФРС) США сохраняет независимость, несмотря на неоднократные призывы Дональда Трампа снижать ставки, однако американский президент неплохо справляется и сам.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
Культура
Александр Друзь извинился за конфликт с Бером
На заседании правления международной ассоциации было принято решение, что конфликт между Друзем и Ильей Бером "не имеет отношение к деятельности ассоциации".
Обновлено в 08:53
Общество
IKEA оформила гостиные в стиле «Симпсонов» и «Друзей»
В ходе рекламной кампании для ОАЭ компания IKEA воссоздала знаменитые комнаты из «Симпсонов», «Очень странных дел» и «Друзей».
Обновлено в 07:36
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Политика
Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Обновлено в 07:50
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Обновлено в 07:38
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье
На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева отчаялась выйти замуж
Участница Comedy Woman 10 июля отметил 35-летие и этот юбилей навевает на неё грустные мысли, поскольку она всё ещё не вышла замуж и в этом году этого уже не произойдёт, уверена артистка.
Обновлено в 07:43
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Политика
В Кремле отреагировали на отставку спецпрокурора США Мюллера
Россия уделила достаточно внимания теме доклада бывшего спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера, заявил 30 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Собчак заявила о неприязни дизайнеров к Бузовой
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что известные дизайнерские бренды не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи, передает ФАН.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Кристина Агилера снялась обнаженной в новой фотосессии
Журнал Galore выбрал новую «икону» для специального выпуска: на эту роль идеально подошла Кристина Агилера, «открывшая читателям глаза на сексуальную раскрепощенность, женскую силу и уверенность в себе, когда ты не такой, как все».
Обновлено в 06:53
Авто
В Сети опубликованы рендеры нового поколения Skoda Octavia
Независимые дизайнеры представили рендерные изображения следующего поколения Skoda Octavia, созданные на основе опубликованных накануне шпионских снимков.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Эффектное фото иранского Т-72С в Ираке появилось в Сети
В Сети появилось эффектное фото одной из таких машин, сделанных, по всей видимости, командиром танка непосредственно на поле боя.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Общество
Рособрнадзор призвал родителей не пускать на ЕГЭ больных детей
В ведомстве выразили соболезнования в связи со смертью 11-классницы из Чебоксар, которая умерла во время ЕГЭ по математике, и призвали родителей быть осторожными.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Обновлено в 09:21
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Общество
В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок
В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок в регионе.
Обновлено в 05:43
Финансы
Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд
В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Общество
Далай-лама назвал секрет счастья
Наши коллеги из РИА Новости взяли любопытное интервью у 83-летнего Далай-ламы, в котором он рассказывает о поиске счастья и обретении внутренней гармонии.
Обновлено в 08:16
Культура
Роулинг выпустит новые книги о вселенной Гарри Поттера
Джоан Роулинг готовит к релизу четыре новые книги о волшебном мире Гарри Поттера. Они выйдут в формате ebook 27 июня.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца
Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал до 27 июля мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудников газеты «Родина» (издается ставропольским отделением КПРФ ), сообщает краевое управление Следственного комитета России (СКР).
Обновлено вчера в 13:57