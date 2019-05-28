Экономика

Дональд Трамп делает всё для снижения ставок ФРСProfinance.ru 28 мая в 11:17

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Жёсткая риторика президента подстегивает падение доходности по американским облигациям. Федеральная резервная система (ФРС) США сохраняет независимость, несмотря на неоднократные призывы Дональда Трампа снижать ставки, однако американский президент неплохо справляется и сам.
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Дональд Трамп делает всё для снижения ставок ФРС

Profinance.ru28 мая в 11:17
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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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Дональд Трамп
45-й президент США
Президент Соединённых Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
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