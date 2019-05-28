Дональд Трамп делает всё для снижения ставок ФРСProfinance.ru 28 мая в 11:17

Жёсткая риторика президента подстегивает падение доходности по американским облигациям. Федеральная резервная система (ФРС) США сохраняет независимость, несмотря на неоднократные призывы Дональда Трампа снижать ставки, однако американский президент неплохо справляется и сам.

Дональд Трамп делает всё для снижения ставок ФРС

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