Президент США Дональд Трамп объявил о грядущей отставке главы аппарата Белого дома Джона Келли. «Джон Келли покинет пост до конца года»,— заявил он журналистам (цитата по USA Today). Президент назвал господина Келли «отличным парнем».

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Политика Политика Трамп заявил, что доволен ходом расследования по России Президент США Дональд Трамп заявил, что в целом доволен ходом расследования "вмешательству России" в президентские выборы в США, передает РИА "Новости".

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Армия и оружие Армия и оружие Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.

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Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили о возможности создать свое ядерное оружие У Украины есть все возможности, интеллектуальные и организационные, чтобы создать собственное ядерное оружие, заявил бывший представитель миссии страны при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук.

Политика Политика Симоньян уличила Bloomberg во лжи о материалах RT Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян уличила Bloomberg в том, что оно публиковало недостоверную информацию об освещении протестов в Париже ресурсами RT.

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