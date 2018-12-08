Политика

Дональд Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома
Коммерсантъ
13:35

Президент США Дональд Трамп объявил о грядущей отставке главы аппарата Белого дома Джона Келли. «Джон Келли покинет пост до конца года»,— заявил он журналистам (цитата по USA Today). Президент назвал господина Келли «отличным парнем».
Коммерсантъ13:35

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Глава аппарата Белого дома покинет свой пост в конце года

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Трамп заявил об отставке главы аппарата Белого дома

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Газета.Ru15:12

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RT на русском13:28

Глава аппарата Белого дома Джон Келли в ближайшее время, как ожидается, объявит об отставке

Эхо Москвывчера в 08:32
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