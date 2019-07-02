Экономика

Домохозяйства сами вырастили ВВПКоммерсантъ вчера в 17:55

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Хотя по данным статистиков капитальные инвестиции в первом квартале 2019 года выросли на 0,5%, валовое накопление основного капитала в первом квартале упало на 2,6%, а его вклад в изменение ВВП составил минус 0,5 п. п. (с учетом изменения запасов в минус 0,1 п. п.).
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