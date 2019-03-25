Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйкаРИА Новости 09:04
Политологи считают, что победу 28-летней домохозяйки Анны Щекиной во многом обеспечило обещание в случае победы назначить Дубаса заместителем мэра. На одном из предвыборных плакатов Щекина изображена вместе с Дубасом.
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Культура
Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие»
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.
Обновлено в 04:42
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Анна Бузова не полетела с сестрой отмечать день рождения мамы
Анна поздравила маму с днем рождения, но пока именинница отдыхала в Испании со старшей дочерью, ее младшая наследница проводила время в компании своего папы (родители Ольги и Анны давно живут порознь).
Обновлено в 09:11
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Здоровье
В Саратовской области более 6 тыс. семей смогут пройти процедуру ЭКО за счет ОМС
"В рамках национального проекта в 2019-2024 годах объемы экстракорпорального оплодотворения будут увеличены, что даст возможность не менее 6,4 тыс. семей воспользоваться данной процедурой", - сказала Мазина.
Обновлено в 09:08
Экономика
Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян
«МегаФон», МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком Холдинг» и ассоциация «Ростелесеть» попросили министерство связи поддержать законопроект об упрощении доступа интернет-провайдерам в жилые дома.
Обновлено в 04:11
Транспорт
В Москве запретили ездить по выделенным полосам в выходные
В Москве начали массово запрещать автомобилям движение по выделенным полосам для общественного транспорта в выходные дни.
Обновлено в 07:16
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Культура
Первый канал назвал новых ведущих шоу «Ледниковый период. Дети»
Журналисты напоминают, что знаменитый фигурист вел уже несколько передач о спорте — в частности, шоу «Звезды на льду», «Болеро», «Ледниковый период», и т.д.
Обновлено в 09:19
Политика
Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:34
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Путешественник на весельной лодке сражался с восьмиметровыми волнами Путешественник Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм с восьмиметровыми волнами, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя штаба экспедиции Оскара Конюхова.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка
В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска
В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:39
Политика
В Казахстане предложили переименовать еще три города
Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 03:24
Здоровье
В США женщина пострадала от инсульта во время занятия йогой
В США женщина пострадала от инсульта во время занятий йогой.
Обновлено в 09:45
Футбол
В «Зените» рассказали, почему к Кокорину не приезжает «клубный» врач
Адвокаты Александра Кокорина Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова бьют тревогу, пока их подзащитный томится в «Бутырке» с больной ногой, ведь врачи «Зенита» все никак к нему не приедут.
Обновлено в 05:09
Общество
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Музыка
Музыкант Скотт Уокер скончался на 77-м году жизни
Британский музыкант и композитор, экс-фронтмен The Walker Brothers Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет.
Обновлено в 07:44
Футбол
Моуриньо усомнился, что Зидан идеальный вариант для «Реала»
С «Реалом» Зидан побеждал в Лиге чемпионов три сезона подряд – с 2016 по 2018 год.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в Японии
Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в японском городе Фукуока.
Обновлено в 09:28
Футбол
Защитник «Арсенала» Альварес: «После России я готов играть в любом чемпионате»
Защитник тульского "Арсенала" Виктор Альварес в интервью Mundo Deportivo рассказал о своих планах на будущее.
Обновлено в 08:20
Политика
Россия решила сохранить транзит газа через Украину
В Министерстве энергетики России ожидают, что Москве и Киеву удастся достичь некоторых договоренностей о продлении контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины не позднее осени 2019 года.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс и Адель устроили вечеринку в гей-баре
Речь идет о баре Pieces, куда Адель и Дженнифер зашли поздним вечером и попали в объективы камер, что, судя по всему, их не сильно смущало.
Обновлено в 02:25
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Агентство Kyodo со ссылкой на военную полицию США сообщило о том, что на американской базе морской пехоты Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 23:42