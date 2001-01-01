Футбол

Доменико Тедеско: «Конечно, мы очень разочарованы результатом»Спорт-Экспресс вчера в 18:52

Шальке-04 — Манчестер Сити
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
18′
Серхио Агуэро
36′
Николас Отаменди
Набиль Бенталеб
38′
Марк Ут
41′
44′
Фернандиньо
Набиль Бенталеб
45′
Хамза Мендиль
Гвидо Бургшталлер
65′
68′
Николас Отаменди
70′
Давид Сильва
Венсан Компани
Салиф Сане
73′
Уэстон Маккенни
Стивен Скрибски
77′
78′
Серхио Агуэро
Лерой Сане
85′
Лерой Сане
87′
Кевин де Брюйне
Александр Зинченко
Марк Ут
Амин Харит
87′
90′
Рахим Стерлинг
90′+5′
Эдерсон Сантана
Гвидо Бургшталлер
90′+5′
Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско после поражения от "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3) отметил, что разочарован результатом. По его словам, гельзенкирхенцы заслужилваили большего.
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Тедеско: «„Шальке“ очень расстроен результатом. Мы заслуживали большего»

Soccer.ruвчера в 20:37

Доменико Тедеско: «Конечно, мы очень разочарованы результатом»

Спорт-Экспрессвчера в 18:52
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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