Футбол
Доменико Кришито: «В России не было такого давления, как в Италии»
Доменико Кришито: «В России не было такого давления, как в Италии»Матч ТВ07:22
В текущем сезоне 31-летний итальянец провел 16 матчей в серии А, в которых сделал три результативные передачи. Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год и в его составе дважды становился чемпионом России.
Матч ТВ07:22
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Армия и оружие
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Компании из России построят в Сирии аэропорт и несколько заводов.
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В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 3,16% к уровню открытия торгов и достигала $52,2 за баррель.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Ливан пожалуется в СБ ООН на вторжение ВВС Израиля
"Достигнута договорённость, что Ливан подаст срочную жалобу в СБ ООН против Израиля и примет резолюцию, которая будет защищать Ливан и его граждан", - написал он.
Обновлено в 11:06
Общество
«Яндекс» назвал самые странные поисковые запросы в 2018 году
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Смартфон Honor V20 представлен официально
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Авен и Волож игнорировали встречу с Путиным
Как сообщает РБК, согласно схеме рассадки, дискуссию с российским лидером игнорировали представитель «Яндекса» Аркадий Волож, Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот») и Сергей Чемезов («Ростех»).
Обновлено в 10:26
Политика
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку
Обновлено в 07:13
Футбол
Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в чемпионате Италии
Обновлено в 10:57
Политика
На $7 млрд больше: кто из бизнесменов пришел на встречу с Путиным
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Обновлено в 10:03
Армия и оружие
The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ
Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.
Обновлено в 10:54
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Количество уставших людей в России выросло в два раза. Россияне в уходящем году стали чаще испытывать также разочарование и грусть.
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Общество
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Обновлено в 00:49
Происшествия
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Гражданин России попал под станок на заводе автозапчастей в южнокорейской провинции Чхончхон-намдо,сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Четыре трупа с огнестрельными ранениями найдены в Ульяновске
Обновлено вчера в 15:16
Авто
Mitsubishi повысит цены на автомобили в России
Обновлено в 05:26
Политика
Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств
Правительство одобрило законопроект, устанавливающий порядок выращивания на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
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Слепов стал победителем в спринте на «Ижевской винтовке»
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Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
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