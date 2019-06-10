Экономика
«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»Коммерсантъ вчера в 18:57
"Второй шанс" создан на базе МКК "Днепр", зарегистрированной в 2013 году. Учредителями компании выступают Евгений Бурлаковский, Геннадий Красавин, Андрей Дегтев, которые имеют также иной микрофинансовый бизнес.
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«Коммерсантъ»: основатель «Домашних денег» создал новую микрофинансовую организацию
Ведомостивчера в 19:46
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:51, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца
Ранее представитель продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что Бари Алибасов продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 21:44
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Основной причиной отказов в оформлении пенсии является отсутствие оснований для ее досрочного назначения, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Путешествия
Путешественники назвали худшие места в поездах
Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Пожар разрушил двадцать квартир в жилом доме в Лондоне
При пожаре в жилом доме на востоке Лондона повреждены 30 квартир, от продуктов горения пострадали два человека, помощь им оказана на месте, сообщила городская противопожарная служба.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове
В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для Vogue
Совсем недавно, 22 мая, икона 90-х Наоми Кэмпбелл отметила свой 49-й день рождения.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Происшествия
В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды
В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2
В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
Обновлено вчера в 10:57
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Обновлено вчера в 19:56
Экономика
Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов
Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России
В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено вчера в 08:12
Здоровье
В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции
На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»
В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Гаджеты
76% автовладельцев недовольны своими ключами. Вы тоже?
Компания Bosch совместно с институтом маркетинговых исследований PULS провели интересный опрос среди автомобилистов Германии и выяснили, что 76% людей считают ключи от своих машин неудобными.
Обновлено вчера в 01:18
Армия и оружие
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего
Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела со стороны противника на линии соприкосновения войск, заявило 9 июня Минобороны Азербайджана, обвинив Армению в провокации.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В Ульяновске утонули двое египтян
Обновлено в 02:00
Игры
Видео: на E3 состоялась мировая премьера нового Microsoft Flight Simulator
Мировая премьера одного из самых известных авиасимуляторов состоялась на выставке Electronic Entertainment Expo (E3) 2019.
Обновлено в 02:23
Политика
Орешкин рассказал о плане Абэ по сотрудничеству с РФ
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что план премьер-министра Японии Синдзо Абэ по сотрудничеству с Москвой показал конкретные результаты.
Обновлено вчера в 22:17
Единоборства
Валентина Шевченко: «Через неделю вернусь к тренировкам. Было бы здорово подраться снова через 3-4 месяца»
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Парламент и кабмин Молдавии отказались самораспуститься по решению КС
Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что парламент и правительство не будут подчиняться решениям Конституционного суда, «которые идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан».
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
Названа причина крушения F-35A ВВС Японии
Обновлено в 01:09