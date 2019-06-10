«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»Коммерсантъ 18:57

Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования. Однако эксперты и участники рынка уверены, что шансы на успех проекта невысоки: серьезные вопросы, по их мнению, вызывают и бизнес-модель, и имидж основного бенефициара.

Происшествия Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Футбол Зидан хочет отдать Винисиуса в аренду. Перес против Перес выступает против этого, поскольку бразилец важен для «Реала» не только со спортивной точки зрения, но и с маркетинговой.

Футбол Сборная Португалии выиграла Лигу Наций Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.

Спорт Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

Энергетика Названы страны Европы, жители которых могут купить больше всего газа Наименьший объём себе могут позволить купить на среднюю зарплату украинцы, а самый большой объём — жители Люксембурга, Казахстана и России.

Игры Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.

Автоспорт Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

Кино В Сочи открылся юбилейный фестиваль «Кинотавр» В основную конкурсную программу сочинского кинофестиваля в этом году вошли 15 картин российских режиссеров В Сочи в воскресенье, 9 июня, открылся 30-й российский кинофестиваль "Кинотавр".

Происшествия Самолёт «Аэрофлота» 20 минут кружил над Петербургом из-за грозы Самолет "Аэрофлота" вылетевший из Петербурга в Москву треть часа кружил над Пулково из-за плохих погодных условий.

Происшествия Пожар уничтожил 20 квартир в жилом доме в Лондоне Пожар, произошедший в жилом доме в районе Баркинг на востоке Лондона, полностью уничтожил 20 квартир, еще 10 были серьезно повреждены.

Экономика Всемирный банк назвал риски для российской экономики В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.

Общество Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.

Армия и оружие Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.

Политика Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, свидетельствуют данные экзитполов института "Общественное мнение".

Культура Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.

Политика Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе Россия приветствует вклад представителей Швейцарии в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Общество Россиян ждет короткая рабочая неделя Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.