Экономика

«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»Коммерсантъ 18:57

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Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования. Однако эксперты и участники рынка уверены, что шансы на успех проекта невысоки: серьезные вопросы, по их мнению, вызывают и бизнес-модель, и имидж основного бенефициара.
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«Коммерсантъ»: основатель «Домашних денег» создал новую микрофинансовую организацию

Ведомости19:46

«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»

Коммерсантъ18:57
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