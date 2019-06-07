Футбол

Домашний стадион «Оренбурга» не получил лицензию РПЛСоветский спорт 18:39

Оренбургский стадион Газовик не получил лицензию российской премьер-лиги, заявил в эфире Матч ТВ спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.
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«Оренбург» в новом сезоне будет проводить домашние матчи РПЛ в Самаре

Матч ТВ19:29

Домашний стадион «Оренбурга» не получил лицензию РПЛ

Советский спорт18:39

Стадион «Оренбурга» не получил лицензию. Клуб, скорее всего, будет играть в РПЛ в Самаре

Sports.ru17:26

«Оренбург» будет проводить домашние матчи ЧР на стадионе «Самара Арена»

РИА Новости18:13

«Оренбург», вероятнее всего, будет проводить домашние матчи РПЛ в Самаре

Sport24.ru18:03

«Оренбург» будет играть в Самаре в сезоне 2019/2020

Sport.ru18:59

«Оренбург» будет проводить домашние матчи РПЛ в Самаре

Чемпионат18:28
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Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Обновлено в 18:01
Футбол

«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Ювентусом» по трансферу Канселу

По информации источника, руководство «Манчестер Сити» вступило в переговоры с туринским клубом по трансферу 24-летнего португальца.
Обновлено в 13:49
Экономика

На Сахалине построят гостиницу сети Hilton

О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Баскетбол

Клэй Томпсон сыграет в 4-м матче финальной серии

Обновлено в 14:19
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено в 17:25
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Общество

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы

Обновлено в 18:32
Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика

Пушков сообщил об окончании «изоляции» России

На фоне нескольких тысяч человек, которые прибили в Санкт-Петербурге со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто.
Обновлено в 18:45
Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия

В Москве прощаются с погибшим спецназовцем Никитой Белянкиным

На Митинском кладбище в Москве проходит церемония прощания с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:52
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Общество

Продюсер Kinodanz назвал причины иска к BadComedian

Как писал News.ru, Красногорский суд Московской области продолжит рассматривать иск Kinodanz к блогеру Евгению Баженову.
Обновлено вчера в 16:44
Экономика

РФПИ и Metro вложат 650 млн рублей в магазины у дома

«Инвестиционные средства общим объемом до 650 млн руб. могут быть направлены на предоставление финансирования независимым предпринимателям при открытии ими малых и средних предприятий в торговле», – говорится в сообщении немецкой компании и российского суверенного фонда.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо

На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
Обновлено в 13:29
Авто

Российский авторынок ускорил падение

В мае 2019 года в России было продано 137 624 новых автомобиля — на 6,7% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:51
Игры

Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia

Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Космос

Исследователи: УФ-излучение привело к исчезновению неандертальцев

В отличие от неандертальцев, современные люди пережили длительное ультрафиолетовое излучение из-за ключевого различия в их геноме.
Обновлено в 02:43
Политика

США предложили провести новый референдум в Крыму

Джон Керии — государственный политик, занимавший должность государственного секретаря США до 2017 года, предложил России провести еще один референдум в Крыму «для надежности».
Обновлено в 03:46
Общество

В Южно-Сахалинске думают над оптимизацией работы мэрии

Как рассказал первый вице-мэр Алексей Фризюк, работа над проектами по оптимизации в рамках программы "Эффективный регион" в Южно-Сахалинске началась в январе 2019 года, были выделены наиболее актуальные направления, сформированы команды.
Обновлено в 19:27
Политика

Путин встречается с Саркози, аль-Фалихом и инвесторами

Президент России Владимир Путин в первый день международного экономического форума в Санкт-Петербурге, 6 июня, проведет встречу с российскими и иностранными инвесторами, передает корреспондент "Газеты.Ru", который ознакомился со списком приглашенных.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке

Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Обновлено в 14:50
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Виктор Львович Пышкин
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Советский и российский футболист, нападающий. Сыграл три матча в высшей лиге СССР.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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