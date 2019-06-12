Футбол
Дома Зидана и Иско были ограбленыSoccer.ru 12:07
Злоумышленники ограбили дома главного тренера "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника команды Иско.
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Политика
У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35
Общество
Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Первая партия новейших пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии, началась их опытная войсковая эксплуатация, сообщил РИА "Новости" генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Альберт Баков.
Обновлено в 06:44
Политика
Продление «крымских санкций» согласовано постпредами стран Евросоюза
Решение о продлении пакета ограничительных мер по Крыму и Севастополю согласовано подготовительным комитетом постпредов стран Евросоюза и направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.
Обновлено в 06:14
Политика
Болтон обвиняет Россию в распространении слухов об администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и Северная Корея распространяют слухи о диссонансе в американской администрации.
Обновлено вчера в 20:10
Здоровье
Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак
Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Музыка
В Уфе прошёл парад в национальных костюмах
В колонне прошли и обучающиеся в Уфе студенты из разных стран мира. В этнопарке они устроили масштабный хоровод.
Обновлено в 12:24
Кино
Названы даты вручения трех предстоящих «Оскаров»
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика
12 июня страна отмечает День России
Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:07
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Общество
Самые красивые русские имена назвал немецкий журнал
Обновлено вчера в 03:08
Политика
Шефчович обсудит транзит газа с Новаком и Силуановым 13 июня
Замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Марош Шефчович 13 июня в Москве обсудит транзит газа из России через Украину после 2019 года.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Бэнкси показал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу
Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси показал свое новое граффити в международном аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 02:07
Политика
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
В ДНР опровергли заявления о продвижении ВСУ к западу от Донецка
Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин опроверг заявления о том, что украинские военные захватили территории к западу от Донецка.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Украинские силовики вновь обстреляли окраину Горловки в ДНР
Украинские силовики обстреляли окраину города Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 10:25
Политика
Киевскую тусовщицу выгнали из партии «Слуга народа»
Ранее сообщалось, что чемпион мира по греко-римской борьбе из Украины Жан Беленюк решил стать депутатом партии "Слуга народа".
Обновлено в 12:28
Политика
США расширили санкции против Ирана
Министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:16
Политика
Луценко отказался покинуть пост по требованию Зеленского
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Дочь Алсу поделилась первыми кадрами со съемок своего дебютного клипа
В своем микроблоге в Instagram Микелла поделилась первыми кадрами со съемок.
Обновлено в 07:45
Авто
Появились первые рендеры нового Kia Sorento
В Сети опубликованы шпионские снимки нового поколения корейского кроссовера, на основе которых дизайнеры изобразили предстоящий Kia Sorento.
Обновлено в 04:52
Общество
Вслед за Ключевским столб пепла выбросил вулкан Шивелуч
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, в среду днем на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Школьники подожгли траурные венки от Вечного огня и убежали
В городе Серове, Свердловская область, двое детей подожгли венки у Вечного огня. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».
Обновлено в 10:43
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
Обновлено в 11:39