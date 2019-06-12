Дома Зидана и Иско были ограбленыSoccer.ru 12:07

Дома Зидана и Иско были ограблены

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Музыка В Уфе прошёл парад в национальных костюмах В колонне прошли и обучающиеся в Уфе студенты из разных стран мира. В этнопарке они устроили масштабный хоровод.

Происшествия Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.

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