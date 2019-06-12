Футбол
Дома Зидана и Иско были ограбленыSoccer.ru 12:07
Злоумышленники ограбили дома главного тренера "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника команды Иско.
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Здоровье
Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак
Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.
Обновлено в 06:57
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Футбол
Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»
Обновлено в 11:45
Происшествия
Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД
Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку
Обновлено в 13:50
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без света
Почти вся Абхазия осталась без света, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Здоровье
Японские ученые вновь напомнили о вреде соли
Таковы результаты тридцатилетних исследований, которые по заказу Министерства здравоохранения проводились Медицинским университетом Сига, рассказывает 12 июня газета The Asahi Shimbun.
Обновлено в 01:09
Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд
Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне
Обновлено в 12:33
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Политика
В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина
В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.
Обновлено в 09:47
Авто
Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos
Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
Финансы
Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Политика
Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР
Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.
Обновлено в 11:54
Общество
В Петербурге в День России прошел грандиозный фестиваль цветов
Сегодня, 12 июня, в День России в Петербурге проходит фестиваль цветов. Яркие и красочные колонны прошли парадом по Невскому проспекту.
Обновлено в 07:24
Политика
Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины
«Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.
Обновлено в 12:46
Политика
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, принес присягу и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отца
Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже, кто он, 12 июня узнал своего сына.
Обновлено в 13:05
Хоккей
«Динамо» пожелало Барбашеву удачи в финале Кубка Стэнли
Обновлено в 13:32
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Происшествия
СМИ заметили дочь Пескова на акции в поддержку Голунова
Обновлено в 11:55