Дома Зидана и Иско были ограбленыSoccer.ru 12:07

Дома Зидана и Иско были ограблены

Здоровье Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Происшествия Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Шоу-бизнес В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.

Происшествия Почти вся Абхазия осталась без света Почти вся Абхазия осталась без света, передает РИА Новости.

Здоровье Японские ученые вновь напомнили о вреде соли Таковы результаты тридцатилетних исследований, которые по заказу Министерства здравоохранения проводились Медицинским университетом Сига, рассказывает 12 июня газета The Asahi Shimbun.

Политика Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters.

Политика Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.

Происшествия В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.

Авто Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Экономика Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю «Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.

Финансы Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.

Политика Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.

Общество В Петербурге в День России прошел грандиозный фестиваль цветов Сегодня, 12 июня, в День России в Петербурге проходит фестиваль цветов. Яркие и красочные колонны прошли парадом по Невскому проспекту.

Политика Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины «Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.

Политика Токаев вступил в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, принес присягу и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отца Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже, кто он, 12 июня узнал своего сына.

Общество На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.