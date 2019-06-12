Футбол

Дома Зидана и Иско были ограбленыSoccer.ru 12:07

Злоумышленники ограбили дома главного тренера "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника команды Иско.
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Иско и Зидан стали жертвами грабителей

Газета.Ru12:02

Иско и Зидан стали жертвами воров

Sport24.ru11:22

Дома Зидана и Иско обокрали

Sports.ru10:00

СМИ: Дома Зидана и Иско были ограблены

Матч ТВ11:14

Дома Зидана и Иско ограбили

Спорт-Экспресс10:58

Иско и Зидан стали жертвами воров

Чемпионат10:50

СМИ: Дома Зидана и Иско были ограблены

Sportbox.RU11:14
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Здоровье

Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак

Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.
Обновлено в 06:57
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Футбол

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»

Обновлено в 11:45
Происшествия

«Зенит» назвал причину скандала с участием Лунева во Внуково

Обновлено в 13:10
Происшествия

Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД

Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку

Обновлено в 13:50
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

Почти вся Абхазия осталась без света

Почти вся Абхазия осталась без света, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Здоровье

Японские ученые вновь напомнили о вреде соли

Таковы результаты тридцатилетних исследований, которые по заказу Министерства здравоохранения проводились Медицинским университетом Сига, рассказывает 12 июня газета The Asahi Shimbun.
Обновлено в 01:09
Политика

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд

Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне

Обновлено в 12:33
Политика

Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Политика

В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней

Обновлено в 10:00
Происшествия

В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина

В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.
Обновлено в 09:47
Авто

Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos

Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:39
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Экономика

Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю

«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
Финансы

Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Политика

Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР

Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.
Обновлено в 11:54
Общество

В Петербурге в День России прошел грандиозный фестиваль цветов

Сегодня, 12 июня, в День России в Петербурге проходит фестиваль цветов. Яркие и красочные колонны прошли парадом по Невскому проспекту.
Обновлено в 07:24
Политика

Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины

«Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.
Обновлено в 12:46
Политика

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, принес присягу и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отца

Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже, кто он, 12 июня узнал своего сына.
Обновлено в 13:05
Хоккей

«Динамо» пожелало Барбашеву удачи в финале Кубка Стэнли

Обновлено в 13:32
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
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СМИ заметили дочь Пескова на акции в поддержку Голунова

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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Иско
Испанский футболист
Испанский футболист, атакующий полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
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