Дома Зидана и Иско были ограбленыSoccer.ru 12:07

Дома Зидана и Иско были ограблены

Происшествия В Абхазии восстановили подачу электричества "Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".

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Происшествия В Петербурге молодой человек в тире выстрелил себе в голову По информации следствия, инцидент произошел вчера вечером в тире ССК «Балтийский стрелковый центр», который расположен на ул. Александра Блока, 7. Как стало известно, во время поражения цели молодой человек выстрелил в себя из спортивного пистолета «Beretta-92 FS».

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