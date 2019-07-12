Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минированииРИА Новости 11:43
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Наука
В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки
Обновлено 10 июля в 18:16
Шоу-бизнес
Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала
Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено в 19:59
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес
Высоцкая нежно поздравила с днем рождения Домогарова
Актриса Юлия Высоцкая в Instagram трогательно и нежно поздравила с днем рождения своего друга и коллегу Александра Домогарова.
Обновлено в 05:28
Гаджеты
Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро
Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 07:40
Политика
ФТС наложила взыскание на Facebook в 5 миллиардов долларов
Федеральная торговая комиссия США (FTC) проголосовала 3 голосами «за» и 2 «против» урегулирования вопросов с Facebook и взыскании с компании 5 миллиардов долларов.
Обновлено в 19:57
Авто
Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019
Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 20:40
Общество
Про сестер Хачатурян поставили спектакль
Обновлено в 20:34
Политика
Госдеп США не хочет обсуждать Донбасс по предложению Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский предложил в Facebook пригласить к обсуждению ситуации лидеров Великобритании и США.
Обновлено в 13:52
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено вчера в 10:25
Экономика
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Общество
Россияне не экономят на мороженом при падении доходов
Россияне не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов.
Обновлено в 21:17
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено в 00:04
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Космос
Астрономы NASA обнаружили в космосе золотой астероид
Обновлено в 14:35
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
Общество
Югра – в выигрыше
По информации Центра гражданских и социальных инициатив Югры, Ханты-Мансийский автономный округ вошел в тройку лидеров по количеству проектов-победителей среди регионов УрФО.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке
Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
Обновлено в 19:24
Общество
Авиакомпания «Ямал» не может эксплуатировать половину своих SSJ-100
Причина заключается как в обнаруженных дефектах самолётов "Сухой суперджет 100" (SSJ-100), так и в плохом послепродажном сервисе со стороны производителя.
Обновлено в 15:18
Общество
Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану
Обновлено в 06:38
Политика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400
Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.
Обновлено в 21:08
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Общество
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено в 20:15