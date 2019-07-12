Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минированииРИА Новости 11:43

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
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Подробнее о событии

Полицейские не подтвердили информацию о «минировании» дома родителей Зеленского

Life.ru15:52

Данные о минировании дома родителей Зеленского не подтвердились

Известия15:50

О взрыве дома родителей Зеленского сообщили СМИ

Газета.Ru10:55

Неизвестные сообщили о бомбе в доме родителей Зеленского в Кривом Роге

РБК12:46

СМИ: Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

RT на русском12:38

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

РИА Новости11:43

Информация о минировании дома родителей Зеленского не подтвердилась

ТАСС15:27
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Политика

Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации

Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.
Обновлено в 10:02
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено в 09:15
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Футбол

Игорь Черевченко: «Думаю, что счет закономерный»

Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес

Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену

Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Политика

США намерены бороться с акцией «Бессмертный полк»

Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала

Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии

Обновлено в 16:30
Наука

Российские биологи нашли способ «состарить» раковые клетки

Обновлено в 09:46
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Происшествия

В Тыве шестеро детей и четверо взрослых погибли в утонувшем УАЗе

Как стало известно «Регион online», в машине погибли 10 человек, среди которых шестеро — это дети.
Обновлено в 02:53
Футбол

«Оренбург» подписал полузащитника Аюпова

Обновлено в 15:31
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено в 12:50
Футбол

Российские футболистки завоевали бронзу на Универсиаде

Обновлено в 13:18
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Происшествия

На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа

Обновлено в 14:42
Автоспорт

На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика

В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Тете избитой девочки из Ингушетии предъявили обвинение

Жительнице Ингушетии предъявили обвинение в жестоком избиении малолетней племянницы.
Обновлено в 15:37
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Политика

Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес

2-летняя дочка Анны Банщиковой увлеклась рыбалкой

Обновлено в 16:00
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 16:13
Спорт

Голландка Хассан побила мировой рекорд Мастерковой 23-летней давности

Голландка Сифан Хассан выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Монако и побила мировой рекорд в беге на одну милю (1609 метров).
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа

Израильские военные сообщили, что засекли пуск ракеты из сектора Газа. Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
Обновлено в 15:28
Здоровье

У рожденных недоношенными оказалось меньше шансов стать родителями

Анализ показал, что для родившихся раньше срока вероятность когда-либо вступить в романтические отношения на 28% меньше, чем для тех, кто родился в положенный срок.
Обновлено в 10:39
Политика

В Сенате США призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400

Ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 призвала президента США Дональда Трампа группа американских сенаторов.
Обновлено в 16:26
Экономика

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка.
Обновлено в 08:11
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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