Футбол

Дом президента «Марселя» ограбилиСпорт-Экспресс 05:48

Дом президента "Марселя" Жака-Анри Эйор был ограблен в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местный департамент полиции.
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Дом президента «Марселя» ограбили. Ущерб составил 100 тыс. евро

Sport24.ru10:58

СМИ: воры ограбили дом президента «Марселя»

РИА Новости06:45

Дом президента «Марселя» подвергся ограблению

Газета.Ru08:57

Дом президента «Марселя» обокрали, ущерб составил около € 100 тыс

Чемпионат08:41

Дом президента «Марселя» был ограблен

Soccer.ru07:08

Дом президента «Марселя» обокрали во время матча в чемпионате Франции

Матч ТВ09:26

Дом президента «Марселя» ограбили

Спорт-Экспресс05:48
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Названы смартфоны с самым мощным излучением

Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Киеве около 40 человек попытались штурмовать управление полиции

Обновлено в 10:32
Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево

Обновлено в 08:57
Общество

Немцы смели весь товар в российском магазине в Германии

Обновлено в 06:23
Здоровье

Названы простые способы оздоровить кишечник

Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Швеция заявила о создании «истребителя-убийцы» российских Су

Стокгольм создал истребитель Saab Gripen E, который способен "уничтожить" российские военные самолеты серии "Су" - заявил командующий военно-воздушными силами Швеции Матс Хельгессон на предпродажной презентации истребителя в Финляндии.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже

Погромщиков разогнала полиция и машины с водометами. В результате полиция задержала 15 человек.
Обновлено 04 февраля в 07:01
Армия и оружие

«Летающий радар» А-100 совершил первый полет

"Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 10:35
Гаджеты

Раскрыты цена и характеристики новых iPhone

Обновлено в 10:58
Происшествия

Суд продлил срок задержания аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Головинский суд Москвы продлил срок задержания аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, освобожденного по делу об изготовлении взрывчатки и задержанного по делу о хулиганстве.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Отец и 4-летняя дочь погибли в провалившейся в полынью машине

Обновлено в 09:16
Происшествия

В Мексике убили популярного радиоведущего

Радиоведущий Хесус Рамос Родригес был убит в субботу утром в муниципалитете Эмилиано-Сапата мексиканского штата Табаско, когда завтракал в одном из кафе, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW

Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.
Обновлено в 12:27
Культура

Разин не верит в естественную причину смерти Децла

Обновлено в 11:23
Хоккей

Илья Коновалов: после шутки Дацюка задумался, откуда он знает мое имя

Голкипер "Локомотива" и сборной России по хоккею Илья Коновалов, ставший одним из главных открытий сезона, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Семёну Галькевичу о своих отношениях с чешским напарником Александром Салаком, вспомнил, как проехал мимо молодежного чемпионата мира, и назвал своей целью завоевание Кубка Гагарина с ярославским клубом.
Обновлено в 01:12
Политика

На Украине заявили о захвате храма УПЦ сторонниками новой церкви

На Украине сообщили о захвате храма УПЦ в селе Онишковцы Шумского района сторонниками новой церкви Украины в присутствии представителя Райгосадминистрации и работников Нацполиции.
Обновлено в 11:43
Политика

Зеленского обвинили в употреблении наркотиков

Обновлено в 07:29
Политика

Шведский журналист обвинил Украину в инциденте в Керченском проливе

Шведский журналист Стефан Линдгрен заявил, что действия России во время инцидента в Керченском проливе были легитимными.
Обновлено в 10:57
Авто

Lada Granta получила новую модификацию

АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.
Обновлено вчера в 04:44
Общество

В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи

Обновлено в 04:59
Происшествия

В самарской колонии произошел конфликт между заключенными

Обновлено вчера в 14:48
Авто

Новый Renault Duster станет пикапом

Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.
Обновлено в 12:52
Экономика

«Роскосмос» оценил свои расходы на запуски кораблей к МКС

В 2019–2020 годах на запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей к Международной космической станции (МКС) российская госкорпорация «Роскосмос» планирует потратить порядка 4,6 млрд руб.
Обновлено в 12:11
Футбол

«Реал» одержал победу над «Атлетико» в мадридском дерби

Обновлено в 12:09
Авто

Названы Топ 5 сомнительных «помощников» для русского водителя

Эксперты издания «Тарантас Ньюс» назвали ТОП-5 самых непопулярных «помощников» у российских автолюбителей.
Обновлено в 03:45
Футбол

«Спартак» проиграл «Словану» в контрольном матче

В контрольном матче на сборе в турецком "Белеке" подопечные Олега Кононова проиграли братиславскому "Словану" со счетом 1:3.
Обновлено в 12:02
Политика

В МИД назвали условие транзита газа через Украину

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
Авто

Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка

4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
Обновлено в 04:07
Авто

Эксперты назвали ТОП-5 доступных внедорожников для охоты и рыбалки

Для любителей ездить на охоту либо рыбалку специалисты рекомендуют использовать внедорожник с полным приводом.
Обновлено в 02:41
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