Футбол
Дом президента «Марселя» ограбилиСпорт-Экспресс 05:48
Дом президента "Марселя" Жака-Анри Эйор был ограблен в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местный департамент полиции.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 19:21, Ашберн
Происшествия
Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве
Отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча команд "Северная Звезда" и "Дмитров", составленных из игроков 2008 года, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Лионе произошли взрыв и пожар, есть жертвы
Обновлено в 18:05
Происшествия
Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже
В общей сложности, по оценкам сотрудников правоохранительных органов, в протесте 5 января по всей стране приняли участие 25 тыс. человек, в Париже полиция насчитала 3,5 тыс. демонстрантов, более ста из них были задержаны.
Обновлено 04 февраля в 07:01
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено в 02:29
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев ЛНР
Госпогранслужба Украины в очередной раз обвинила ополченцев в Донбассе в использовании лазерного оружия, заявление опубликовано на сайте украинского ведомства.
Обновлено в 17:12
Здоровье
Названы семь простых способов оздоровить кишечник
Британские диетологи назвали семь простых правил оздоровления кишечника.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Бывшая участница Comedy Woman принесла извинения за шутку о генерале
Актриса принесла извинения за злую шутку и призналась в том, что считала генерала Карбышева вымышленным персонажем, так как раньше о его существовании ничего не слышала.
Обновлено в 18:52
Экономика
Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС
Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:35
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
Обновлено в 16:00
Авто
Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка
4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
Обновлено в 04:07
Гаджеты
Раскрыты цена и характеристики новых iPhone
Обновлено в 10:58
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по отказу от сладкого
Диетологи разработали рекомендации, которые могут помочь отказаться от сладкого и сбросить вес.
Обновлено в 09:51
Авто
АВТОВАЗ представил специальную Lada Granta для автошкол
В каждом есть оборудование для инструктора. АВТОВАЗ разработал модификацию седана LADA Granta для автошкол и уже начал принимать заказы.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами
В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено в 16:26
Наука
Ученые рассказали, как замедлить старение
Обновлено в 18:43
Происшествия
Число жертв беспорядков в Судане достигло 57 человек
Обновлено вчера в 12:48
Интернет
Microsoft призвала отказаться от браузера Internet Explorer
Как стало известно, в Microsoft призвали отказаться от использования Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Украинские радикалы обстреляли из салютов дом Авакова в Киеве
Украинские радикалы обстреляли из салютов дом министра внутренних дел страны Арсена Авакова в Киеве, видео нападения опубликовано в YouTube.
Обновлено в 17:04
Экономика
Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено в 18:12
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено вчера в 03:17
Политика
Зеленского обвинили в употреблении наркотиков
Во Львове группа протестующих обвинила кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в употреблении наркотиков.
Обновлено в 11:20
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с дисплеем на всю панель
Обновлено вчера в 12:08
Общество
Захарова рассказала о работе в мужском коллективе в МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что за 20 лет работы в министерстве, в мужском коллективе, дискриминации никогда не видела.
Обновлено в 18:59
Космос
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево
Обновлено в 08:57
Общество
В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи
9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW
Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.
Обновлено в 12:27