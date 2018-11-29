Дом нападающего французского "Пари Сен-Жермена" Эрика Чупо-Мотинга был ограблен 28 ноября, сообщает "Советский спорт". Совершили преступление в то время, когда форвард играл против английского "Ливерпуля" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Дом нападающего «ПСЖ» обокрали во время его матча с «Ливерпулем»

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