Футбол

Дом нападающего «ПСЖ» обокрали во время его матча с «Ливерпулем»
Газета.Ru
вчера в 12:07

Дом нападающего французского "Пари Сен-Жермена" Эрика Чупо-Мотинга был ограблен 28 ноября, сообщает "Советский спорт". Совершили преступление в то время, когда форвард играл против английского "Ливерпуля" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ruвчера в 12:07

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СМИ: Дом форварда «ПСЖ» был ограблен во время матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

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СМИ: Дом форварда «ПСЖ» был ограблен во время матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

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Дом Шупо-Мотинга ограбили на 600 тысяч евро, пока он играл в Лиге чемпионов

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