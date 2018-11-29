Футбол
Дом нападающего «ПСЖ» обокрали во время его матча с «Ливерпулем»
Дом нападающего «ПСЖ» обокрали во время его матча с «Ливерпулем»Газета.Ruвчера в 12:07
Дом нападающего французского "Пари Сен-Жермена" Эрика Чупо-Мотинга был ограблен 28 ноября, сообщает "Советский спорт". Совершили преступление в то время, когда форвард играл против английского "Ливерпуля" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ruвчера в 12:07
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Дом Шупо-Мотинга ограбили на 600 тысяч евро, пока он играл в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 14:24
Дом игрока «ПСЖ» обокрали, пока тот играл против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Советский спортвчера в 10:20
Дом футболиста «ПСЖ» обокрали, пока он играл против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Sport24.ruвчера в 10:04
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В баскетбольной Евролиге состоялся матч лидеров группового этапа турнира – мадридского "Реала" и московского ЦСКА.
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"Лацио" не набрал очков в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против кипрского "Аполлона".
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Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, что пока не планирует уходить из лондонского клуба.
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Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас выразил недовольство своим нынешним положением в команде.
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