Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрииЭхо Москвы 12:01

с чего всё началось

Чиновники обещали, что жилплощадь там получат лбготники и очередники. Однако, как рассказал на своем сайте Алексей Навальный, из 24 заселенных квартир половина принадлежит сотрудникам мэрии или их родственникам.

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

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