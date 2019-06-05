Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценамКоммерсантъ 12:50
Оппозиционер Алексей Навальный выпустил видеоролик, в котором заявил, что сотрудники мэрии Москвы занимают половину углового дома на Садовнической набережной, построенного для льготников. Как утверждает политик, чиновники купили квартиры по заниженным ценам.
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с чего всё началось
В Москве угловой дом на Садовнической набережной, который построили для льготников и очередников, заселили сотрудниками мэрии, сообщает оппозиционный политик Алексей Навальный.Медиазона10:33
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