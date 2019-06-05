Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценамКоммерсантъ 12:50

с чего всё началось

Оппозиционер Алексей Навальный выпустил видеоролик, в котором заявил, что сотрудники мэрии Москвы занимают половину углового дома на Садовнической набережной, построенного для льготников. Как утверждает политик, чиновники купили квартиры по заниженным ценам.

Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Политика Россия призвала Запад образумить Косово Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает западные страны образумить руководство непризнанного Косово.

Политика Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».

Футбол Старридж попрощался с «Ливерпулем» и болельщиками Нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж обратился с прощальным посланием к партнерам по команде, персоналу и болельщикам.

Авто Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7 В конце мая источник на предприятии сообщил РИА Новости, что "Автотор" завершил комплексную модернизацию производственной площадки для выпуска автомобилей BMW, и планирует в июне начать производство BMW X7.

Экономика В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин» Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин".

Политика Порошенко потребовал от Зеленского объяснений Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.

Политика Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Политика Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.

Футбол СМИ: ЦСКА интересуется нападающим «Тулузы» Саного Форвард французской «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Общество Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году.

Происшествия ФСИН организует поездку Калви на ПМЭФ, если следователи его отпустят Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) готова организовать поездку основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), если получит соответствующее уведомление следствия.

Религия Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.

Происшествия За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек, в том числе 145 детей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ленобласти.

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в пакетированных чаях Роскачество проверило 48 видов листовых и пакетированных чаёв. В некоторых из них обнаружены пестициды, плесень и даже кишечная палочка.

Происшествия Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).

Кино Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка» Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.