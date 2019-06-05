Общество
Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрииЭхо Москвы 12:01
Чиновники обещали, что жилплощадь там получат лбготники и очередники. Однако, как рассказал на своем сайте Алексей Навальный, из 24 заселенных квартир половина принадлежит сотрудникам мэрии или их родственникам.
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с чего всё началось
В Москве угловой дом на Садовнической набережной, который построили для льготников и очередников, заселили сотрудниками мэрии, сообщает оппозиционный политик Алексей Навальный.Медиазона10:33
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