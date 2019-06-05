Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрииЭхо Москвы вчера в 12:01

Чиновники обещали, что жилплощадь там получат лбготники и очередники. Однако, как рассказал на своем сайте Алексей Навальный, из 24 заселенных квартир половина принадлежит сотрудникам мэрии или их родственникам.
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В Москве угловой дом на Садовнической набережной, который построили для льготников и очередников, заселили сотрудниками мэрии, сообщает
 оппозиционный политик Алексей Навальный.
Медиазонавчера в 10:33

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В Москве на Садовнической набережной разрушили старинный дом

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Новая газетавчера в 15:18

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Дождьвчера в 11:01

ФБК: чиновники мэрии Москвы получили квартиры в доме, который построили для очередников

Znak.comвчера в 12:34

ФБК нашел «чиновничье гнездо» в доме, где обещали квартиры очередникам и льготникам

Snob.ruвчера в 12:05

Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Коммерсантъвчера в 12:50

Навальный рассказал, что дом для льготников и очередников в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Медиазонавчера в 10:33
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Алексей Навальный
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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