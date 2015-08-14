Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»Матч ТВ 05:14

«Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.

Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

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