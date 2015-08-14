Происшествия

Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»Матч ТВ 05:14

«Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.
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Дом Артура Рамоса ограбили во время матча с «Ливерпулем», его сестре угрожали

Чемпионат05:25

Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Матч ТВ05:14

Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Sportbox.RU05:14

Дом хавбека «Барсы» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Metaratings05:17

Дом полузащитника «Барсы» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем», брату игрока угрожали убийством

Sports.ru04:40
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По словам экс-президента компании Chrysler Боба Латца, концепт пикапа T-Rex был задуман как «первый в мире легковой грузовик с колесной формулой 6x6, предназначенный для личного использования».
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Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
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В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина.
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Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
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Барселона — Ливерпуль 3:0

Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
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Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
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«Челси» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

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Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
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Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
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В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
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Dior «выпустил» на подиум кошку

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46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
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WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
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Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
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Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

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Певица Алсу примет участие в Евровидении-2019

Напомним, что 64‑й конкурс песни «Евровидение», который пройдёт в одном из крупнейших городов Израиля, в Тель-Авиве, начнется совсем скоро – 14 мая.
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Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
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Обновлено 30 апреля в 13:32
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Французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном будет работать на первом матче полуфинала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и испанской "Валенсией", сообщается на сайте УЕФА.
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Полиция ищет поджигателей машин на Коллонтай

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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе«Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка 54 000 тысяч болельщиков Количество болельщиков возросло после того как клуб потратил очень большие суммы на трансферы в 2016-2019 годах.
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