Футбол

Дом хавбека «Барселоны» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем»Спорт-Экспресс 16:08

Двое грабителей проникли в дом полузащитника "Барселоны" Артура в тот момент, когда проходил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0), сообщает El Taquigrafo. Злоумышленники проникли туда через окно.
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Дом полузащитника «Барселоны» Артура ограбили. Его брату угрожали

Sport24.ru06:03

Игрока «Барселоны» ограбили при помощи мачете после разгрома «Ливерпуля»

Газета.Ru09:24

Дом полузащитника «Барселоны» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Советский спорт07:15

Дом хавбека «Барселоны» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс16:08

Дом Артура Рамоса ограбили во время матча с «Ливерпулем», его сестре угрожали

Чемпионат05:25

Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Матч ТВ05:14

Дом полузащитника «Барсы» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем», брату игрока угрожали убийством

Sports.ru04:40
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Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

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