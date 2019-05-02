Футбол
Дом хавбека «Барселоны» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем»Спорт-Экспресс 16:08
Двое грабителей проникли в дом полузащитника "Барселоны" Артура в тот момент, когда проходил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0), сообщает El Taquigrafo. Злоумышленники проникли туда через окно.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
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Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено в 06:10
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Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада
На площади Победы в Калининграде под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева прошла первая ночная репетиция военного парада в ознаменование 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 16:53
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветный переход на весельной лодке, застрял в 300 милях (около 550 км) от мыса Горн из-за встречного ветра.
Обновлено в 14:06
Культура
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Обновлено в 18:57
Интернет
Microsoft анонсировала облачные решения для «интернета вещей» и искусственного интеллекта
Компания Microsoft выпустит ряд технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и "интернета вещей" (IoT, Internet of Things).
Обновлено в 17:03
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
Обновлено в 19:03
Политика
Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено в 12:52
Экономика
Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году
Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 19:11
Космос
Blue Origin провела успешный пуск ракеты New Shepard
Компания-разработчик миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный пуск ракеты New Shepard.
Обновлено в 11:52
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год
С начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных, сообщил 2 мая начальник управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Обновлено в 16:51
Единоборства
Стало известно о состоянии находившегося в коме Адониса Стивенсона
Иван Мишель, являеющийся промоутером известного американского боксёра Адониса Стивенсона, заявил, что спортсмен восстанавливается от тяжелейшей травмы мозга, из-за которой он провёл некоторое время в коме.
Обновлено в 18:29
Игры
Bloodstained: Ritual of the Night — Наследница Castlevania выйдет 18 июня
Bloodstained: Ritual of the Night выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 18 июня, а на Nintendo Switch – 25 июня.
Обновлено в 15:00
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как ее супруг гуляет с 9-месячной дочерью
«Папа может», – лаконично подписала видео, на котором ее супруг развлекает малышку, строя забавные рожицы и хлопая в ладоши, Лера Кудрявцева.
Обновлено в 13:58
Футбол
Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси»
Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что его команда показала высококлассный футбол в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Челси".
Обновлено в 18:20
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Москве четыре человека ранены из помпового ружья
Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Общество
В мае Планетарий №1 откроет бесплатный уличный лекторий
После праздников Планетарий №1 откроет для петербуржцев уличный лекторий, рассчитанный на 40 человек.
Обновлено в 15:51
Игры
Epic Games приобрела студию-разработчика Rocket League
Обновлено в 05:01
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Интернет
Google Chrome признан самым популярным в мире браузером
В списке самых популярных браузеров на смартфонах и планшетах лидерами помимо Google Chrome оказались Safari (26,4 %), китайский браузер QQ Browser (2,7 %), а также Firefox (1,8%).
Обновлено в 06:28
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет
В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Обновлено в 15:25