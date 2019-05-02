Дом хавбека «Барселоны» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем»Спорт-Экспресс 16:08

Двое грабителей проникли в дом полузащитника "Барселоны" Артура в тот момент, когда проходил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0), сообщает El Taquigrafo. Злоумышленники проникли туда через окно.

Дом хавбека «Барселоны» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем»

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