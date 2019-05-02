Футбол
Дом хавбека «Барселоны» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем»Спорт-Экспресс 16:08
Двое грабителей проникли в дом полузащитника "Барселоны" Артура в тот момент, когда проходил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0), сообщает El Taquigrafo. Злоумышленники проникли туда через окно.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:59, Ашберн
Общество
Гендиректор РКЦ «Прогресс» сообщил о планах уволить более 180 сотрудников
Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.
Обновлено в 20:05
Политика
Коломойский рассказал, как выдвинул Зеленского в президенты
Украинский предприниматель Игорь Коломойский, считающийся покровителем и бизнес-партнёром новоизбранного президента Владимира Зеленского, заявил, что не намерен о чём-то просить нового главу государства.
Обновлено в 14:48
Футбол
Ривалдо: «Никто не помешает Месси выиграть „Золотой мяч“»
Если честно, не вижу никого в этом сезоне, кто сможет бросить ему вызов в борьбе за индивидуальные награды.
Обновлено в 16:41
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено в 15:48
Происшествия
В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе
В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе.
Обновлено в 20:34
Хоккей
Панарин забросил «Бостону» 5-ю шайбу в Кубке Стэнли-2019
Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин забил гол. Ассистентом выступил Оливер Бьеркстранд.
Обновлено в 20:11
Музыка
Новое правило ввели для участников «Евровидения»
Новое правило, в котором обозначено обязательная сдача анализа крови участникам конкурса «Евровидение», ввели 1 мая.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Замминистра пообещал забрать украинские паспорта у жителей Донбасса
Замглавы министерства, курирующего все вопросы, связанные с ДНР и ЛНР, Юрий Грымчак пообещал оставить без паспортов тех граждан Украины, кто воспользуется возможностью получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Кино
Финал «Мстителей» собрал к концу недели 2 млрд долларов
Наибольшие сборы заключительная часть «Мстителей» получила в Корее, Мексике, Индии, Китае и Великобритании.
Обновлено в 14:06
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Авто
Прекращение госпрограмм может вызвать временное падение авторынка
Как прогнозируют в Банке Уралсиб, учитывая опыт предыдущих периодов, после завершения госпрограмм рынок ожидает краткосрочная стагнация и восстановление через пару месяцев.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Сторонника Навального арестовали за провокации на шествии в Петербурге
Суд Невского района города Санкт-Петербурга признал виновными соратника Алексея Навального Александра Шуршева и координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова в организации несанкционированного публичного мероприятия, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 00:56
Общество
Александр Гайворон: фотография — не самоцель
Как говорит Гришковец в одном из своих спектаклей, раньше поехали в поход, взяли две пленки по 36 кадров, получилось 30 классных фотографий, которые мы печатали и смотрели.
Обновлено в 20:20
Хоккей
Якуб Ержабек вернулся в «Витязь»
Чешский защитник Якуб Ержабек подписал контракт с подмосковным «Витязем», информирует официальный «твиттер» KHL Media Team.
Обновлено в 13:57
Экономика
Россия лидирует по закупкам золота в 2019 году
Мировые центральные банки за первую четверть 2019 года закупили 145,5 тонн золота.
Обновлено в 20:29
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут сократить финансирование клуба
Катарские владельцы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» могут сократить расходы на клуб. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Обновлено в 10:13
Игры
Epic Games Store раздает World of Goo. Головоломку специально обновили к старту акции
Игру специально обновили к старту акции – теперь она поддерживает почти любые разрешения, разработчики улучшили качестве изображения и разрешение объектов.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено в 16:54
Происшествия
В Волхове дерево упало на «Рено» и убило пассажира
В Волхове дерево упало на «Renault Logan» и убило пассажира. Авария произошла на улице Гагарина в районе 2 часов дня.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую детсадом, издевавшуюся над ребенком
В столице Кубани получил продолжение скандал с появившимся в Сети видео, на котором работник детского сада издевается над маленьким ребенком.
Обновлено в 06:52
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Футбол
Иванович: хочу остаться в «Зените»
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович выразил желание продолжить выступления за петербургский клуб.
Обновлено в 13:12
Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Космос
Забыли завет Хокинга: Изменение климата сделает из Земли вторую Нибиру
Смерть Стивена Хокинга для многих людей стала тяжёлой утратой, кроме того, что близкие потеряли родную кровь, мировое сообщество лишилось гениального физика.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Петербурге на складе произошёл пожар
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в помещениях склада. Об этом сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.
Обновлено в 19:59