Дом игрока сборной Испании ограбили во время матчаГазета.Ru 22:44

Дом нападающего мадридского "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мораты ограбили, когда футболист принимал участи в матче со сборной Фарерских островов в квалификации чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".

Дом игрока сборной Испании ограбили во время матча

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