Происшествия

Дом Мораты в Испании ограбили вооруженные людиСоветский спорт 01:06

Фарерские острова — Испания
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 7 июня
Торсволлур
5′
Серхио Рамос
19′
Хесус Навас
Клеминт Ольсен
30′
33′
Тейтур Гестссон
46′
Серхио Рамос
Диего Льоренте
46′
Хесус Навас
56′
Яго Аспас
Марко Асенсио
Клеминт Ольсен
Патрик Йоханнесен
68′
71′
Хосе Луис Гайя
74′
Иско
Фабиан Руис
Хейни Ватнсдаль
Рогви Бальдвинссон
74′
Арни Фредериксберг
Майнхард Олсен
86′
Вооруженные люди проникли в дом испанца, когда он принимал участие в матче национальной команды против сборной Фарерских островов (4:1). В момент ограбления в доме находились супруга Мораты и их сыновья.
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В дом Мораты проникли вооруженные грабители, пока он играл со сборной Фарерских островов

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