Дом Мораты в Испании ограбили вооруженные людиСоветский спорт 01:06

Вооруженные люди проникли в дом испанца, когда он принимал участие в матче национальной команды против сборной Фарерских островов (4:1). В момент ограбления в доме находились супруга Мораты и их сыновья.

Дом Мораты в Испании ограбили вооруженные люди

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