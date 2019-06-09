Происшествия
Дом игрока сборной Испании ограбили во время матчаГазета.Ru вчера в 22:44
Дом нападающего мадридского "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мораты ограбили, когда футболист принимал участи в матче со сборной Фарерских островов в квалификации чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
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В дом Мораты проникли вооруженные грабители пока он играл со сборной Фарерских островов
Sport24.ruвчера в 21:51
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:33, Ашберн
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