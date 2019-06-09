Происшествия

Дом игрока сборной Испании ограбили во время матчаГазета.Ru вчера в 22:44

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Дом нападающего мадридского "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мораты ограбили, когда футболист принимал участи в матче со сборной Фарерских островов в квалификации чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
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