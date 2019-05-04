Происшествия

Дом игрока «Ювентуса» пытались обокрасть во время матча с «Торино»Евро-футбол.ру 06:58

Полузащитника "Ювентуса" Федерико Бернардески пытались обворовать, сообщает La Stampa. Злоумышленники проникли в дом итальянского футболиста во время матча Серии А "Ювентус" - "Торино" (1:1).
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Дом игрока «Ювентуса» пытались обокрасть во время матча с «Торино»

Евро-футбол.ру06:58

Дом игрока «Ювентуса» попытались ограбить

Metaratings07:08

Дом футболиста «Ювентуса» пытались обокрасть, пока он играл в туринском дерби

Sport24.ru06:26

Бернардески подвергся нападению воров

Спорт-Экспресс05:58

СМИ: воры пытались проникнуть в дом Бернардески во время матча «Ювентуса»

РИА Новости05:56

Дом Бернардески пытались ограбить во время туринского дерби

Soccer.ru06:30
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Происшествия

Посольство РФ в Минске не проинформировано об аресте россиян

Посольство РФ в Минске официально не получило уведомления об аресте двух граждан России, обвиняемых в даче взяток должностным лицам Белоруссии.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха

«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
Обновлено в 05:11
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Сборная Казахстана пробилась в элитный дивизион ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана обеспечила себе место в элитном дивизионе на чемпионате мира по хоккею 2020 года.
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Происшествия

В Челябинской области произошло массовое убийство

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Обновлено в 07:34
Происшествия

На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса

В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы.
Обновлено в 04:00
Политика

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку

Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»

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Культура

В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста

Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53
Здоровье

Фармацевты назвали 4 бесполезных и неэффективных лекарства

Пробиотики, которые являются распространенным в нашей стране средством для лечения расстройства стула, также не действуют.
Обновлено в 07:30
Культура

Райан Рейнольдс сыграл в русскую рулетку по плевкам в лицо

Телеведущий предложил «Дэдпулу» сыграть в необычную версию русской рулетки.
Обновлено в 07:33
Футбол

Адвокат: «Кокорина и Мамаева сразу не отправят в тюрьму, даже при наказании в виде реального срока»

Обновлено в 05:34
Политика

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Энергетика

Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу

Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила танцы на 15-сантиметровых каблуках

Ни узкое короткое платье, ни туфли на 15-сантиметровых каблуках не помешали ей зажигать под динамичную музыку.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Глава Пентагона: комплексы С-400 лишат Турцию истребителей F-35

США не поставят в Турцию истребители F-35, если Анкара купит российские противоракетные комплексы С-400, заявил журналистам исполняющий обязанности директора Пентагона Патрик Шэнахан, сообщается 3 мая на официальном сайте Министерства обороны США.
Обновлено в 07:49
Общество

Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек

Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Здоровье

Семнадцать россиян не могут покинуть Монголию из-за карантина по чуме

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин по чуме.
Обновлено в 05:36
Общество

Над Москвой пролетела боевая авиация

Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Политика

Свержение Мадуро откладывается: соглашение оппозиции и элиты сорвано

Сорваны договоренности о свержении венесуэльского президента Николаса Мадуро между оппозицией и высокопоставленными лицами страны, 4 мая передает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:27
Здоровье

Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением

Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Хоккей

Россия — Финляндия 0:0 (1-й период)

Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Израильские танки и авиация поразили десять целей в секторе Газа

Обновлено в 07:43
Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Общество

В Париже началась двадцать пятая субботняя акция «желтых жилетов»

Участники движения "желтых жилетов" проводят 25-ю субботнюю акцию протеста, одна из парижских манифестаций движется по бульвару Мажента, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:39
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Federico Bernardeschi
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Итальянский футболист, нападающий клуба «Ювентус» и сборной Италии. Участник чемпионата Европы 2016 года.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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