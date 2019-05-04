Происшествия
Дом игрока «Ювентуса» пытались обокрасть во время матча с «Торино»Евро-футбол.ру 06:58
Полузащитника "Ювентуса" Федерико Бернардески пытались обворовать, сообщает La Stampa. Злоумышленники проникли в дом итальянского футболиста во время матча Серии А "Ювентус" - "Торино" (1:1).
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Происшествия
Посольство РФ в Минске не проинформировано об аресте россиян
Посольство РФ в Минске официально не получило уведомления об аресте двух граждан России, обвиняемых в даче взяток должностным лицам Белоруссии.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Религия
В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха
«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
Обновлено в 05:11
Хоккей
Сборная Казахстана пробилась в элитный дивизион ЧМ по хоккею
Сборная Казахстана обеспечила себе место в элитном дивизионе на чемпионате мира по хоккею 2020 года.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Челябинской области произошло массовое убийство
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Обновлено в 07:34
Происшествия
На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса
В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы.
Обновлено в 04:00
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Происшествия
Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку
Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
Обновлено в 03:22
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста
Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53
Здоровье
Фармацевты назвали 4 бесполезных и неэффективных лекарства
Пробиотики, которые являются распространенным в нашей стране средством для лечения расстройства стула, также не действуют.
Обновлено в 07:30
Культура
Райан Рейнольдс сыграл в русскую рулетку по плевкам в лицо
Телеведущий предложил «Дэдпулу» сыграть в необычную версию русской рулетки.
Обновлено в 07:33
Футбол
Адвокат: «Кокорина и Мамаева сразу не отправят в тюрьму, даже при наказании в виде реального срока»
Обновлено в 05:34
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила танцы на 15-сантиметровых каблуках
Ни узкое короткое платье, ни туфли на 15-сантиметровых каблуках не помешали ей зажигать под динамичную музыку.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Глава Пентагона: комплексы С-400 лишат Турцию истребителей F-35
США не поставят в Турцию истребители F-35, если Анкара купит российские противоракетные комплексы С-400, заявил журналистам исполняющий обязанности директора Пентагона Патрик Шэнахан, сообщается 3 мая на официальном сайте Министерства обороны США.
Обновлено в 07:49
Общество
Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек
Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Здоровье
Семнадцать россиян не могут покинуть Монголию из-за карантина по чуме
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин по чуме.
Обновлено в 05:36
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Политика
Свержение Мадуро откладывается: соглашение оппозиции и элиты сорвано
Сорваны договоренности о свержении венесуэльского президента Николаса Мадуро между оппозицией и высокопоставленными лицами страны, 4 мая передает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением
Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Хоккей
Россия — Финляндия 0:0 (1-й период)
Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Общество
В Париже началась двадцать пятая субботняя акция «желтых жилетов»
Участники движения "желтых жилетов" проводят 25-ю субботнюю акцию протеста, одна из парижских манифестаций движется по бульвару Мажента, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:39