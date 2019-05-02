Футбол
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»Газета.Ru 06:01
Вечер 1 мая не всем футболистам "Барселоны" принес радостные вести. Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
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Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
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Общество
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Следующий матч Финляндия проведет с командой России, встреча начнется 4 мая в 15:00 МСК. Россияне проиграли первый матч шведам (4:6).
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В штабе Зеленского назвали сроки возвращения Донбасса
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Отмечается, что такие показатели побили рекорд, установленный в 1983 году, когда давление опустилось до 737 мм ртутного столба.
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Инцидент произошел 1 мая на улице Боровая возле реки, где Волницкий с приятелем прорывались на закрытый частный пирс.
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Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»
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Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.
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